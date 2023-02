Edward Terryn (SV Moorslede 2A): “We willen iets rechtzetten na nipte nederlaag in heenmatch”

Bij aanvang van het seizoen had SV Moorslede niet gedacht zo’n goed seizoen te spelen in tweede provinciale A. Zondag trekt het naar leider Zonnebeke waar het in de heenronde nipt het onderspit moest delven. Moorslede hoopt om nog meer uit het seizoen te halen en wil nog graag wat rechtzetten tegen de leider.

“Als iemand ons voor het seizoen zou gezegd hebben dat we na twee periodes vijfde gingen staan met 31 punten, hadden we hem zeer optimistisch verklaard”, opent de 28-jarige rechtsachter Edward Terryn uit Roeselare die projectingenieur is bij Dynamics in Menen.

“We zijn enorm tevreden dus, maar onze honger is nog niet gestild. We kunnen relaxt toewerken naar de topper van volgende week. Dit betekent niet dat we op ons lauweren mogen rusten. Het Moorslede van de laatste maanden kan het iedereen in deze reeks moeilijk maken.”

Revanche?

“Zonnebeke is voor ons geen nobele onbekende. Ze schuwen de duels niet en zijn tactisch doorgewinterd onder leiding van Ludo Sieuw. Ze hebben enkele spelers die op ieder moment in de wedstrijd het verschil kunnen maken. We zijn dus zeker gewaarschuwd. In de heenmatch moesten we nipt de duimen leggen en verloren we 1-0. Revanche is een groot woord, maar we willen iets rechtzetten. We verwachten ons dus aan een zeer intense strijd.”

“Met 31 punten uit 20 matchen mogen we misschien stoppen met naar onder te kijken. Al weet je nooit in het voetbal. Dit is volledig onze verdienste, waardoor we de rest van het seizoen op zoek moeten gaan om ons verder te belonen. Niemand onthoudt later een grijs seizoen in de middenmoot, dus laat ons nog vol gaan voor een mooi derde bedrijf.” (RV)