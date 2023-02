Dries Mergaert trekt zondag met Beselare naar Vlamertinge: “Nog negen finales op het programma”

Promovendus KEVC Beselare moet de komende weken dringend punten pakken, wil het na amper een seizoen in tweede provinciale niet onmiddellijk opnieuw degraderen. Na een nul op twaalf staat rood-geel op een voorlaatste plaats.

Toch is er volgens Dries Mergaert nog voldoende geloof dat de Beselarenaren zich op het einde van het seizoen kunnen redden. “Er staan nog negen wedstrijden op het programma. We moeten die aanvatten alsof het negen finales zijn. De verschillen onderaan zijn niet groot. We beseffen allemaal dat het een moeilijke opdracht zal worden, maar er is zeker nog voldoende geloof in de kleedkamer. De laatste weken zitten de resultaten wat tegen. Het is al een volledig seizoen dat we onze voet naast de tegenstander kunnen zetten, maar toch kunnen we maar zelden het laken naar ons toe trekken. Het zit vaak in kleine details en een gebrek aan efficiëntie in beide zestien meters.”

Voluit voor overwinning

Zondag trekt Beselare naar Vlamertinge, een ploeg die ook in de rechterkolom staat. “In de heenronde verloren we de wedstrijd met het kleinste verschil. Ik onthoud van toen vooral dat er veel meer in zat. Zondag moeten we voluit voor de overwinning gaan. Net zoals in elke wedstrijd die er nog aankomt. We moeten drie punten pakken en daarbij is de positie van de tegenstander van ondergeschikt belang.”

Ondanks het feit dat Beselare al heel wat nieuwe spelers en ook een nieuwe trainer wist aan te trekken met oog op volgend seizoen, is de 27-jarige een van de spelers die intussen beslist heeft om ook volgend jaar in Beselare te blijven. “Het is nu mijn eerste seizoen. Ik ben al bij al wel tevreden over mijn prestaties. Het zou voor iedereen binnen de club een grote ontgoocheling zijn mochten we alsnog degraderen”, besluit de naar Rollegem-Kapelle uitgeweken Kachtemnaar.

(BP)