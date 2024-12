Drie transfers voor KSV Pittem

Tweedeprovincialer KSV Pittem pakt net voor Nieuwjaar nog uit met drie straffe transfers.

Bij reeksgenoot SV Ingelmunster wist het immers met Quentin Vaneeckhoute hun topschutter los te wrikken. In de heenronde deed hij reeds 11 maal de netten trillen. Sportief manager Steven Monteyne zocht versterking in elke linie en voor het middenveld komt Gauthier Maes erbij. Hij speelt momenteel bij het Oost-Vlaamse Zeveren. Een derde nieuwkomer is centraal verdediger Maxim Damme, die nu in het hart van de defensie staat bij Beveren Leie. (SBR)