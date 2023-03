Drazen Kukuric keert met SK Geluwe terug naar zijn ex-club KSK Vlamertinge A: “Ik geniet weer van volle teugen van mijn passie”

Drazen Kukuric (59) is na drie jaar zonder club weer aan de slag als voetbaltrainer. In de komende weken moet hij SK Geluwe naar een veilige haven loodsen. Zondag wacht een duel tegen zijn vorige club KSK Vlamertinge A.

Drazen Kukuric heeft er een rijkgevulde speler als speler en trainer op zitten. In maart 2020 verliet hij KSK Vlamertinge, dat toen nog in eerste provinciale speelde. “Sinds toen was ik niet langer aan de slag bij een club. Ondanks verschillende sollicitaties kreeg ik telkens een njet”, vertelt de Harelbekenaar. “Ik ben nochtans milder en minder impulsief dan vroeger.”

Sterke prestatie tegen Beveren-Leie

Enkele weken kon hij bij SK Geluwe aan de slag. Hij kreeg een duidelijke opdracht: in de resterende negen matchen het behoud in tweede bewerkstelligen. “De eerste match tegen KFC Poperinge A was nog wat zoeken en werden ook niet gediend door de arbitrale beslissingen. Tegen Beveren-Leie – waar ik ook ooit bijna aan de slag ging als trainer en tot mijn 39ste aan de slag was als speler – legden we een glansprestatie op de mat. We wonnen met 3-1, terwijl scoren anders een heikel punt was. Beveren-Leie slikt bovendien weinig goals, een taaie klant dus. Met deze zege komen we weer op drie punten van hen.”

Veel gretigheid

Drazen beseft dat Geluwe ook afhankelijk is van de ontwikkelingen in derde amateur. “Toen ik aankwam was er gelatenheid, intussen is de honger terug. Ik herinner me Geluwe als een ploeg waartegen je nooit graag speelde en die spirit willen we terugkrijgen in het elftal. Ik zie veel gretigheid op training en we mogen weer meer dan 20 spelers verwelkomen. Dat was enkele weken geleden nog anders. Thuis moet je altijd je matchen kunnen winnen en op verplaatsing minstens een punt pakken. Maar we zullen ook moeten winnen op verplaatsing, waarom zondag niet tegen Vlamertinge?”

Tegen Xavier Deleu

“Met coach Xavier Deleu heb ik af en toe nog contact. Xavier is een voetbalkenner en ik heb altijd goed en correct kunnen samenwerken. Ik zag hen aan het werk tegen Dottenijs en ze hadden bijna een punt beet tegen een heel sterk elftal. Het stemt me tevreden dat we zondag op kunstgras kunnen spelen, want onze bepalende spelers zijn technisch sterk. Zondag wordt het weer strijden tot de laatste minuut. Wij hebben de minste aanval en zij hebben de meest gepasseerde verdediging. Ik ben benieuwd wat het zal worden, maar ik hoop dat we in tweede kunnen blijven. Het is een leuke reeks met veel streekduels.”

Tot 30 april

Na de laatste match op 30 april is zijn opdracht bij Geluwe afgelopen. Volgend seizoen neemt Ludovic Sieuw over, nu aan de slag bij SC Zonnebeke. “Ik geniet met volle teugen nu. Voetbal is het mooiste wat er is en zonder voetbal heb ik geen zuurstof. Hopelijk kan ik volgend seizoen actief blijven in deze sport.”