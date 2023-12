Doelman Jitse De Witte is aan sterk seizoen bezig bij KWS Oudenburg (2A): “Een topzesplaats zou mooi zijn”

KWS Oudenburg doet het als promovendus helemaal niet slecht in tweede provinciale A. Met nog enkele wedstrijden van de heenronde voor de boeg heeft het team van coach Stefan Schwarz zich comfortabel in de middenmoot genesteld. Zaterdag staat een verraderlijke verplaatsing naar KWS Houthulst A op het programma van de blauw-witten.

“Als we komend weekend een goed resultaat neerzetten, kunnen we nog enkele plaatsen opschuiven in de rangschikking”, opent doelman Jitse De Witte, die aan een sterk seizoen bezig is. “Tegen de toppers kwamen we tot nu toe altijd iets te kort, maar we zijn nooit afgegaan. Vaak ontbrak het ons wat aan efficiëntie, waardoor we soms onverdiend het onderspit delfden.”

Druk veel groter

De jonge doelman kan zich helemaal vinden in de ambities van de coach en het bestuur. “Vorig jaar was de druk veel groter dan dit seizoen. Toen was promotie een must. Nu is de situatie helemaal anders. Het behoud is ons hoofddoel, maar iedereen hoopt dat we vlot meedraaien in de linkerkolom. Top zes zou mooi zijn, maar er zijn wel meer ploegen van ons niveau die dit ambiëren. Mocht een eindrondeticket zich aanbieden, zullen we het met beide handen grijpen. Het is echter absoluut geen probleem als we het niet halen.”

De Roksemnaar genoot zijn opleiding bij de jeugd van Cercle Brugge en was als 17-jarige tweede doelman bij KM Torhout in eerste afdeling. “Ik hoop ooit op een hoger niveau te spelen, maar momenteel ligt mijn focus op mijn huidige ploeg. Ik woon op amper een kilometer van het veld en voel me prima bij KWS Oudenburg. Ik probeer niet al te ver vooruit te kijken. Deze week ben ik vooral bezig met de belangrijke wedstrijd van komend weekend in Houthulst”, besluit Jitse De Witte. (PDC)

Zaterdag 2 december om 19 uur: KWS Houthulst A – KWS Oudenburg.