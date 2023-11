Dobbe Stekelorum en KSV Veurne willen bovenin blijven meedraaien in 2A: “Jaartje ervaring uit eerste provinciale is heel waardevol”

Na een sterk reeksje heeft KSV Veurne zich steevast in de top drie van tweede provinciale genesteld. Door een onverwacht snipperweekend door een afgelasting, moet groen-geel de draad thuis weer zien op te pikken tegen Hooglede. Dobbe Stekelorum blikt vooruit.

Consternatie alom bij de Veurnenaars toen ze afgelopen zondag de verplaatsing maakten naar Lissewege en er te horen kregen dat de match zou worden afgelast. “Een beslissing die we niet begrijpen”, schudt Dobbe Stekelorum het hoofd. “Toen we arriveerden, zagen we inderdaad dat het veld er niet super bijlag, maar we waren echter nooit in de veronderstelling dat er een afgelasting zat aan te komen. We spelen namelijk meerdere keren in het seizoen op een veld dat er niet al te best bijligt. Dat is nu eenmaal provinciaal voetbal.”

Ongeslagen

Een streep door de rekening van groen-geel, dat graag op het goede elan was voortgegaan. KSV Veurne was namelijk al ongeslagen van eind september en had de jongste vier matchen gewonnen. “Inderdaad bijzonder jammer dat we die flow niet verder konden zetten”, bevestigt de 24-jarige Veurnenaar. “Nu zullen we een tijdje achterblijven met een match minder gespeeld, wat vervelend is in het klassement en een ietwat vertekend beeld geeft. We moeten echter de knop omdraaien en snel de focus naar komend weekend verleggen.”

Iets wat ze in Veurne, ondanks de tegenvaller van afgelopen weekend, met veel vertrouwen kunnen doen. Een derde plaats met 22 punten uit tien wedstrijden zijn namelijk uitstekende cijfers. “Daar kunnen we absoluut tevreden mee zijn, al kan het nog beter. In de matchen waar we punten lieten liggen, hadden we dat namelijk vooral aan onszelf te wijten. We werkten onze kansen niet af en kregen dan telkens het deksel op de neus. We verloren twee keer met één doelpunt verschil en speelden één keer gelijk. Dat is zonde van de punten.”

Ondanks de degradatie van vorig seizoen kon KSV Veurne de ploeg grotendeels samenhouden. Het haalde er zelfs enkele gerichte versterkingen bij. “Het jaartje ervaring dat we hebben opgedaan in de hoogste provinciale reeks is heel waardevol. Iedereen heeft er weer een jaartje ervaring op een hoger niveau bij. Bovendien kwamen er ook enkele gerichte versterkingen bij. Met Danté Blanckaert hebben we een extra creatieve, aanvallende speler en Pieter Dedrie is een ervaren rot die de ploeg veel bijbrengt.”

Over ambities willen ze zich in Veurne nog niet te sterk uitspreken. “Onze ambitie is om zo hoog mogelijk te eindigen, zonder daar specifiek een plek op te kleven. We bekijken het match per match”, blijft Dobbe diplomatisch. “Over mijn eigen seizoen ben ik momenteel best tevreden. Ik scoorde al een tweetal keer, al kan het natuurlijk altijd wel nog beter. Het is mijn persoonlijke ambitie om zoveel mogelijk te spelen en de ploeg te ondersteunen in mijn rol als middenvelder.”

Zwaar veld

Zaterdag wil KSV Veurne de draad weer oppakken en op het goede elan verdergaan tegen Hooglede, dat zich met 15 punten in de middenmoot heeft genesteld. “Door de vele regen die de jongste tijd is gevallen, kunnen we ons alvast aan een zwaar veld verwachten. Het zal dus bikkelen worden. Hooglede is een ploeg die ik persoonlijk wat minder goed ken, maar vorig seizoen waren ze een van de eerste kampioenen in West-Vlaanderen. Ze zullen dus zeker over de nodige kwaliteiten beschikken”, besluit Dobbe, die beroepshalve als commercial controller bij CleanLease werkt.

Zaterdag 18 november om 19.30 uur: KSV Veurne A – KFC Eendracht Hooglede.