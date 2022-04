Dit weekend wel prijs voor KSV Veurne (2A)? “Onszelf zo snel mogelijk belonen voor een ongelofelijk seizoen”

Door het puntenverlies van Varsenare kon Veurne vorig weekend al kampioen spelen, maar het kwam zelf niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Heist. Groen-geel heeft echter nog drie kansen, te beginnen met zaterdagmiddag in Zwevezele. “We moeten onszelf zo snel mogelijk belonen voor een ongelofelijk seizoen”, zegt Diego Fieuw.

Terwijl eerste achtervolger Varsenare op een 3-3-gelijkspel bleef steken tegen Tielt, geraakte KSV Veurne op hetzelfde moment niet voorbij Heist. Een 1-1-puntendeling was net niet genoeg om de champagne al te mogen ontkurken, maar met acht punten bonus op drie matchen van het einde mag het niet meer verkeerd lopen.

“Het was uiteindelijk wel een domper dat we het thuis niet konden afmaken”, klinkt het bij Diego Fieuw. “We speelden een goede match en hadden voldoende kansen, met onder meer ook een penalty, wat toch voor ontgoocheling zorgde.”

Maar uitstel is geen afstel, want zaterdagmiddag in Zwevezele heeft Veurne al een nieuwe kans.

“Het mag niet meer mislopen. We spelen nog tegen drie ploegen die onderaan in de klassering hangen en de punten dus hard nodig hebben. Ze zullen zich dubbel plooien, wat het er niet makkelijker op maakt, maar ons doel is duidelijk: zo snel mogelijk de titel binnenhalen en onszelf belonen voor een ongelofelijk seizoen. Tegen Zwevezele verwacht ik een intense pot voetbal, want voor beide ploegen zijn de belangen groot.”

KSV Veurne legt voor de trouwe supporters een bus in.

“Bij winst zal er achteraf een feestje zijn in de kantine van Veurne, inclusief een paar gratis vaten om de fans te bedanken om ons het hele seizoen te steunen. Winnen we niet, dan zullen we na onze match in Zwevezele niet richting Lichtervelde afzakken, waar Varsenare speelt. We kunnen ons best gewoon op onszelf focussen. Bovendien is niets mooier dan bij het laatste fluitsignaal zeker te zijn en de titel op het veld te kunnen vieren. De ontlading zal groot zijn.”

De honger is groot

De 23-jarige rasechte Veurnenaar groeide dit seizoen uit tot een van de absolute steunpilaren van de ploeg.

“Als rechtsachter kon ik ook aanvallend vaak mijn steentje bijdragen en we hebben ook nog eens de beste verdediging van de reeks. Of we klaar zijn voor eerste provinciale? Simpel zal het niet worden, maar ik weet dat de honger groot is om ons ook daar te bewijzen. Ik kijk er ook heel hard naar uit om mezelf te testen op het niveau van eerste provinciale”, besluit Diego.

Zaterdag 16 april om 15 uur: KSKV Zwevezele B – KSV Veurne