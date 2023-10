Dimitri Delporte is nieuwe T1 van Eendracht De Haan na onverwachte ontslag bij Heist

Na het ontslag van meubelstuk Kris Brackx, die de eer aan zichzelf hield na mindere resultaten, heeft Eendracht De Haan opnieuw een kind van het huis binnengehaald als nieuwe T1: Dimitri Delporte.

Dimitri Delporte brak zeven jaar geleden zijn spelerscarrière af bij de Haantjes om trainer te worden bij KFC Heist. Hij zette zijn nieuwe club op de voetbalkaart, loodste het geheel naar tweede provinciale met een piepjong elftal, maar werd ontslagen na een reeks van 12 op 12.

Goede wijn behoeft geen krans. Dimitri werd gecontacteerd door De Haan en aanvaardde de nieuwe uitdaging. “Over het verleden praat ik niet meer. Wat in Heist gebeurde, klasseer ik onder de noemer: voer voor de geschiedenisboeken. Als speler beleefde ik schitterende tijden bij De Haan. Kris Brackx is een monument die nog het vertrouwen genoot van spelers en bestuur. Ik respecteer zijn beslissing en neem over van een topcoach.”

Schitterend werk vederzetten

“Het toeval wil dat we meteen geconfronteerd worden met een verplaatsing naar mijn ex-club KFC Heist. Oké, dit is een wedstrijd zoals alle andere. De jongens moeten presteren, om het even tegen wie. Trouwens, eens alle blessureleed voorbij is, zal ik over ruime selectiemogelijkheden beschikken. Het gaat niet om mij, wel om het behoud met mijn nieuwe jongens. Natuurlijk kijk ik uit naar de nieuwe uitdaging en naar de samenwerking met de jonge T2 Livio Proot. Ik ken die collega nog van vroegen en ben overtuigd dat het zal klikken. Het pleziert me dat ik meteen weer aan de slag kan in die prachtige tweede provinciale reeks. Kris Brackx heeft de promotie gerealiseerd, ik wil zijn schitterend werk verderzetten. Het pleit in mijn voordeel dat ik de vereniging nog door en door ken uit mijn spelerstijd.” (JPV)