Dieter Wittesaele ruilt SK Eernegem (2A) voor Oudenburg

Dieter Wittesaele (36) keert terug naar de club waar het voor hem ooit begon. Volgend seizoen speelt hij bij KWS Oudenburg. Toen hij vijf jaar was, trapte hij in de Bekestraat voor het eerst tegen een balletje. “Ik heb er slechts twee jaar gespeeld, de rest van mijn jeugdopleiding deed ik bij Cercle Brugge”, aldus Wittesaele die nadien bij KAA Gent, Dender, KV Oostende, Izegem, Westhoek, Vlamertinge, Wingene en Bredene voetbalde. “Ik had vroeger al uitgemaakt dat ik ooit voor Oudenburg zou willen spelen. In het verleden had ik al tweemaal contact, maar niet op de juiste momenten. De eerste keer speelde ik nog in bevordering en vond ik de stap naar derde provinciale te groot. De voorbije vijf jaar voetbalde ik bij Bredene. Oudenburg contacteerde me toen Bredene investeerde om in tweede provinciale voor de titel te gaan. Ik voelde me ook goed bij Bredene.”

Sterk collectief

Dus werd de terugkeer naar z’n moederclub uitgesteld. Straks komt het er wel van. KWS Oudenburg heeft tien speeldagen voor het einde zicht op promotie naar eerste provinciale. “Met Eernegem heb ik zaterdag tegen mijn toekomstige ploeg gespeeld”, gaat Wittesaele verder.

Wittesaele, financieel manager bij PGS en vader van twee kindjes, toonde tegen Oudenburg dat hij het scoren niet verleerd is. “Pas mijn tweede goal dit seizoen. In de heenronde heb ik veel wedstrijden gemist. Na een goeie voorbereiding kreeg ik af te rekenen met diverse spierblessures. Wellicht is er een verband met een coronabesmetting die ik in die periode opliep. Nu ben ik weer in orde.”

Eernegem voerde intussen al een trainerswissel door. Onder leiding van Kevin Vanthourenhout werd zes op negen gehaald. “Onder hem waait een nieuwe wind”, beweert Wittesaele. “Nu komen er voor ons cruciale weken. Want we bekampen met Loppem, Diksmuide B en Daring Brugge drie van de vier ploegen die in de stand achter ons staan.” (HF)

Zondag 9 februari om 15 uur: SV Loppem – SK Eernegem.