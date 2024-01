Deschacht gelooft rotsvast in behoud KSK Snaaskerke (2A)

Nadat hij enkele maanden met zijn vriend Yves Vanderhaeghe als voetbalanalist in Saoedi-Arabië verbleef, is Wesley Deschacht (41) weer bij KSK Snaaskerke aan de slag. Zijn terugkeer had wat voeten in de aarde, maar leverde alvast een eerste zege op voor de groen-zwarten.

Tijdens de kerstperiode werd Deschacht gecontacteerd door het clubbestuur, maar een eerste gesprek leverde geen akkoord op.

“Blijkbaar lag mijn vertrek na vorig seizoen bij sommige bestuursleden nog altijd zwaar op de maag. Enkele dagen later zijn we er wel uit geraakt. Het bestuur ging akkoord met een toekomstgerichte kwaliteitsinjectie voor de ploeg. Een noodzaak, als we op termijn een stevige tweedeprovincialer willen worden. Het gevoel dat de club me absoluut terug wou en mijn uitstekende verstandhouding met T2 Stefan De Grande hebben me over de streep getrokken.”

Dat de zege van vorig weekend tegen Dosko Sint-Kruis iets te maken heeft met zijn terugkeer, wil Deschacht niet gezegd hebben. “Ik zag enkel spelers die gretig en gedreven waren. Het is mijn taak om te zorgen voor stabiliteit en organisatie in de ploeg. Ik wil terug naar de basisprincipes van het voetbal. Het is belangrijk om de nul te houden, en als we voldoende kansen creëren zullen we ongetwijfeld regelmatig punten pakken. Ik ben er hoe dan ook van overtuigd dat er voldoende kwaliteit in de groep steekt om het behoud te verzekeren.”

Geen paniek

Het programma van de komende weken ziet er niet onmiddellijk simpel uit.

“Het is een cliché, maar iedere wedstrijd moet gespeeld worden. Heel wat externe factoren, zoals de vorm van de dag of de beschikbaarheid van spelbepalende spelers, bepalen niet zelden de uitslag van een match. Zolang we twee ploegen achter ons kunnen houden, is er geen enkele reden om te panikeren”, besluit Deschacht. (PDC)

Zaterdag 13 januari om 18 uur: VV Koekelare A – KSK Snaaskerke