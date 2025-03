Derde topper op rij voor KFC Meulebeke (2A)

In de topper tegen KSV Veurne trok KFC Meulebeke met 0-3 aan het kortste eind. Zondag wacht met KWS Oudenburg het derde en laatste duel van het belangrijke drieluik. Trainer Marc Calleeuw hoopt enkele spelers te kunnen recupereren. “Tegen Veurne miste ik mijn volledige middenveld”, blikt Marc Calleeuw kort terug. “Kapitein Martijn Wallican was geschorst, Naigell Vanfleteren had een medische ingreep achter de rug en ook Beau Janssens, Ricardo Perneel, Mattice Dekimpe en Thibaut Verbrugghe lagen in de lappenmand. Dan is het puzzelen geblazen. Veurne won dus verdiend met 0-3.”

“Dat we scherprechter zijn in de titelstrijd wil ik niet gezegd hebben, er staan immers nog zes wedstrijden op de kalender. Ideaal zou zijn dat Oudenburg, onze volgende tegenstander, kampioen speelt. Zij wonnen de eerste periode en wij werden daarin tweede. Wat er nu nog gebeurt, het maakt niet uit, we mogen terugblikken op een mooi seizoen met misschien een eindronde als toemaatje. Naar volgend seizoen toe heeft bijna iedereen bijgetekend, enkel spits Mathis Lievens zoekt andere oorden op. Die hebben we vervangen en onze kern hebben we iets breder gemaakt.” (WD)

Zondag 16 maart om 15 uur: Oudenburg – Meulebeke.