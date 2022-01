David Fiers blijft T2 bij VVC Beernem en wordt herenigd met schoonbroer Tom Ruytinx, die als hoofdcoach aan zet komt.

David Fiers voetbalde en trainde een heel stuk van zijn sportieve loopbaan bij Dosko Sint-Kruis, waar hij als eerste in bevel naar tweede provinciale promoveerde maar in de hogere reeks het behoud niet kon verzekeren. Hij werd op de Gulden Kamer geassisteerd door zijn schoonbroer Tom Ruytinx. Toen David werd bedankt voor bewezen diensten kreeg Tom Ruytinx de volle verantwoordelijkheid.

David Fiers werd vervolgens, drie jaar geleden, als assistent van Kenny Verduyn binnen gehaald in Beernem. Laatstgenoemde vertrekt na dit seizoen naar Club Roeselare en wilde kost wat kost zijn huidige T2 meenemen.

David Fiers: “Inderdaad, ik voerde gesprekken met Club Roeselare maar daar wilde men dat ik ook de beloften onder mijn hoede zou nemen. Dan zou ik vier avonden per week op het trainingsveld staan. Daar bedankte ik voor. In Beernem wilde de beleidsploeg mij in eerste instantie als hoofdcoach aanstellen. Voor één keer heb ik mijn eigen belang boven het collectief gesteld en geopperd dat ik assistent wilde blijven en enkel bij het vlaggenschip. Mijn schoonbroer Tom Ruytinx kreeg in december 2021 te horen dat hij op het einde van het huidige kampioenschap zou moeten afscheid nemen als T1 van Dosko Sint-Kruis. Zodoende zag hij het niet meer zitten om nog de laatste maanden voor zijn rekening te nemen. De gesprekken bij VVC Beernem mondden uit in een akkoord voor mijn schoonbroer zodat we volgend seizoen opnieuw een duo vormen, zij het met Tom als T1 en ikzelf als T2. We zullen opnieuw een hechte samenwerking realiseren net zoals bij Dosko het geval was maar nu neemt Tom de eindverantwoordelijkheid. We begrijpen elkaar tot in de kleinste details. Mijn zwager hanteert hypermoderne trainingsmethodes en ik ken de jongens en de reeks door en door.”

Behoud verzekeren

“In eerste instantie moeten Kenny Verduyn en ikzelf de laatste rechte lijn van de competitie in Beernem met succes afwerken: dit wil zeggen het behoud verzekeren. Ondertussen maakt de beleidsploeg werk van een vernieuwd geheel naar volgende competitie toe, zij die vertrekken zullen afdoende vervangen worden. Op het einde van de rit hebben we hopelijk ons verblijft in tweede verlengd en zullen we in de allerbeste omstandigheden afscheid nemen van Kenny Verduyn. Vanaf de voorbereiding in juli worden Tom Ruytinx en ikzelf herenigd tussen de krijtlijnen.” (JPV)