David Cardon moet scoringsprobleem oplossen bij KVK Westhoek

KVK Westhoek is duchtig op zoek naar versterking. Met slechts negentien doelpunten uit zestien wedstrijden is het vooral duidelijk dat de fusieploeg nood heeft aan scorend vermogen. Voor volgend seizoen strikte de alliantieploeg intussen David Cardon uit Dottenijs. Hij heeft een verleden bij onder meer SC Menen en speelt dit seizoen voor een andere reeksgenoot: Dikkelvenne (Oost-Vlaanderen).

David Cardon woonde vroeger dan wel in Collenelle – niet ver van Doornik – de voorbije jaren was hij steevast in dienst bij Vlaamse ploegen. Nadat hij zijn voetbalschool afmaakte bij US Doornik, daarna de kleuren verdedigde van Bergen, US Centre, La Louvière en Acrenoise, tekende hij voor het seizoen 2015-2016 voor Winkel. Maar het rood-zwarte voetbalhuwelijk werd geen succes.

Alle posities

“Bij toenmalig trainer Danny Lavens lag ik niet in de bovenste schuif”, vertelt David Cardon. “Hij posteerde mij op alle posities, uitgezonderd op mijn geliefkoosde stek: diepe spits. Ondanks het feit dat ik meer dan mij lief was op de bank verzeilde, scoorde ik op tijd en stond toch mijn doelpunten.”

Ontgoocheld hield David Cardon het na één seizoen voor bekeken bij Winkel en koos opnieuw voor Doornik. Niet voor lang. Het jaar daarop tekende hij voor Menen, waar hij zich tot publiekslieveling ontpopte. “Ik ben er drie jaar gebleven. Een fantastische periode. We hadden een schitterende ploeg, mochten een titel vieren in derde amateurklasse (nu 3de Afdeling VV, red.).”

Hoge ambities

In Menen werd David Cardon telkens topscorer, werd twee keer verkozen tot de beste speler, kreeg er de Gouden Schoen. Toen er bij Sporting een leegloop op gang kwam, stapte hij over naar het toen ambitieuze Ronse. Dit seizoen is hij aan de slag bij de Oost-Vlaamse reeksgenoot Dikkelvenne dat ver onder de verwachtingen blijft. “Onze start ging volledig de mist in”, beweert David Cardon.

Ik kijk reikhalzend uit naar volgend seizoen

“Vandaar dat T1 Sandy Casieris na het 1-1-gelijkspel tegen Westhoek zijn C4 kreeg. Lieven Gevaert nam over en sindsdien gaat het de goede kant op. Zelf scoorde ik reeds acht keer, maar miste door een spierscheur ook enkele wedstrijden. Waarom ik voor Westhoek koos? Nog andere ploegen, waaronder mijn ex-club Menen, toonden belangstelling. Maar de ambities bij Westhoek liggen een stuk hoger. Met trainer Bruno Debo, die mij al meerdere seizoenen in het oog had, had ik een goed gesprek. Ik heb dan ook niet geaarzeld om te tekenen. Naast de sportieve ambities zal ik volgend seizoen ook een stuk dichter bij huis voetballen. Sinds enkele jaren ben ik verhuisd naar Dottenijs en zal ik in amper een halfuur de afstand met Ieper kunnen overbruggen. Dat Westhoek nog niet zeker is van het behoud? Daar ben ik niet bang voor. De mensen die begaan zijn met het sportieve beleid beloofden mij dat ze de nodige versterking zullen binnenhalen om na het hernemen van de competitie weg te geraken uit de onderste regionen. In ieder geval, ik kijk reikhalzend uit naar volgend seizoen.”

Nederlands

“Ondanks mijn 33 jaar ben ik ervan overtuigd dat ik nog enkele seizoenen voor de nodige doelpunten kan zorgen. Ik heb me altijd goed verzorgd en bleef gelukkig ook gespaard van zware blessures. Door mijn ervaring met meerdere Vlaamse ploegen kan ik mij ook al een beetje uit de slag trekken in het Nederlands. Nee, nog niet voor een interview, sorry, daarvoor is het nog te vroeg, maar het wordt ieder jaar beter”, besluit David Cardon. (Fons Vandewynckele)