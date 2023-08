Dante Blanckaert (KSV Veurne – 2A): “Voor mij zou de competitie nu al mogen beginnen”

Na het korte avontuur van vorig seizoen in de hoogste provinciale reeks wil KSV Veurne weer een rol van betekenis spelen in 2A. Het haalde enkele versterkingen zoals Nils Sarrazyn en Dante Blanckaert, die op de openingsspeeldag meteen tegen hun ex-club spelen.

“Bij Veurne voetbal ik enerzijds dichter bij huis en hoop ik anderzijds weer wat vertrouwen te tanken”, legt Dante Blanckaert zijn overstap van Diksmuide naar Veurne uit. “Bij de eerste gesprekken had ik meteen een goed gevoel en bovendien kende ik hier ook al heel wat spelers, wat de integratie natuurlijk heeft vergemakkelijkt. Ik zet een stapje terug, maar zie het eerder als een manier om mijn niveau terug te vinden en op termijn weer een stapje hoger te zetten, misschien wel met deze club.”

Blessurevrij

De 26-jarige flankaanvaller uit Adinkerke had vorig seizoen bij KSV Diksmuide met enkele blessures te kampen. “Daarom wil ik dit seizoen eerst en vooral blessurevrij blijven en zoveel mogelijk minuten maken. Daarnaast wil ik de club helpen om zo hoog mogelijk te eindigen via een aantal assists en doelpunten. Mijn eerste indrukken over Veurne zijn alvast heel positief. Het is een familiale club en de groep hangt heel goed aan elkaar.”

Met de gehaalde versterkingen zou KSV Veurne zeker een rol van betekenis moeten kunnen spelen in tweede provinciale. “We hebben een goede mix van ervaring en jeugdig talent en we raken stilaan op elkaar ingespeeld. Met de huidige kern moet het de ambitie zijn om meteen weer zo hoog mogelijk te mikken. Welke positie we willen ambiëren, kan ik nog niet zoveel over zeggen. We zien wel hoe de eerste wedstrijden zullen verlopen.”

Pittige voorbereiding

De Veurnse voorbereiding is alvast goed verlopen. “Die was vrij pittig, dus fysiek zullen we er zeker staan. We starten tegen Diksmuide B, mijn ex-ploeg. Aan motivatie zal het dus zeker niet ontbreken. Ik heb er veel zin in en voor mij zou de competitie dit weekend eigenlijk al mogen beginnen”, besluit Dante met een knipoog. (SB)