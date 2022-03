Danny Deputter vormt al zeven jaar een duo met T1Steve Stellamans bij KSV Jabbeke (2A): “Eindronde? Dromen mag”

Het geheel van voorzitter Chris Bourgois is aan een schitterende competitie bezig. De piepjonge groep prijkt op drie, met nog zeven duels voor de boeg. Nu wacht met een thuismatch tegen Houthulst opnieuw een haalbare kaart. Zal Steve Stellamans dan toch stunten met zijn volgelingen?

Naast het assisteren van de hoofdkern is Danny Deputter tevens coach van de beloften. Zijn dagen zijn goed gevuld. “Voetbal is mijn leven, KSV Jabbeke mijn geliefkoosde pleisterplaats. Zeven jaar geleden kwamen Steve Stellamans en ikzelf op hetzelfde moment aan bij onze huidige vereniging. Het klikte vanaf het eerste moment. We overleggen en geven samen de trainingen. Na al die tijd volstaat een blik of een gebaar. De eerste in bevel respecteert mij en luistert naar mijn advies. Als eentje bij onze beloften erboven uitsteekt, dan wordt die tiener nauwgezet in het oog gehouden door Steve en mezelf. Daarna volgt een definitieve overheveling naar de A-kern. Ze weten allemaal dat ze nooit in de steek worden gelaten, ook al volgt er een dipje. En met mij hebben ze een kapstok, een figuur die zowel bij de beloften als bij de eerste ploeg rondloopt. Zeven dagen op zeven sta ik voor hen klaar. In juli moesten drie smaakmakers onverwacht afhaken. We dienden de leemtes te vullen met onze eigen jongeren. Welnu, die gasten stelden op geen moment teleur. Bij sommige rivalen hakte corona er stevig in. Na een jaar inactiviteit vierde blessurelast hoogtij. Wij bouwden rustig op, maar wisten niet hoever we zouden staan bij de start van het kampioenschap. Ernstige letsels bleven ons in elk geval bespaard. Daarenboven draaiden we mee in de top van de klassering. Recent lieten we negen op negen optekenen.”

Rustig verloop

“Eindronde? Dromen mag! Ergens in ons achterhoofd zijn we daar misschien mee bezig. Het hoeft absoluut niet. Bij de competitiestart hoopten we op een rustig verloop zonder degradatiestress. De groep bracht ons zoveel moois. Onze voorzitter blijft hameren op het familiale karakter van KSV Jabbeke. Hij heeft overschot van gelijk. De kern blijft opnieuw bijna volledig intact. Bas Van Eenoo en Dennis Demeulemeester stoppen, maar zullen nog regelmatig in onze accommodaties te zien zijn. Guillermo Prez is de enige vertrekker, wegens de verre verplaatsingen. Met tranen in de ogen meldde hij ons zijn transfer. Wij bedankten hem en de jongen zal nog alles uit zijn body persen in zijn laatste duels bij ons.” (JPV)

Zondag 27 maart om 15 uur: KSV Jabbeke – KWS Houthulst.