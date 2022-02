Danny De Coninck is algemeen coördinator en gerechtigd correspondent van KFC Varsenare (2A): “Hier telt maar één zaak: doorstroming”

Varsenare speelt dit weekend tegen Heist. De nummer twee tegen de nummer drie. Twee clubs die van jeugdwerking en doorstroming kernwaarden hebben gemaakt. Grondlegger daarvan bij Varsenare is Danny De Coninck: “Als iemand stralend iets moois komt vertellen, ben ik even gelukkig als mijn gesprekspartner.”

Varsenare, Heist en Jabbeke zijn drie clubs die bewijzen dat ook in tweede provinciale jeugdwerking en doorstroming geen ijdele begrippen zijn. Ze geven hun eigen jongeren voluit de kans en prijken op de posities twee, drie en vier. Vorig weekend speelden de jeugdige elftallen van Varsenare en Jabbeke – na de op luid applaus onthaalde aftrap door Red Flames-spits Tessa Wullaert – een dijk van een wedstrijd, die nipt door de thuisploeg werd gewonnen.

Helse opgave

Danny De Coninck is de grondlegger van het project in Varsenare. “Je kent onze filosofie: eigen jeugd primeert altijd. Dit is en blijft een helse opgave, als je wil meedraaien in tweede provinciale. Beschikken we voor een bepaalde positie niet over een witte merel, dan gaan we die inderdaad van buiten onze muren binnenhalen. Trainers worden daarbij betrokken. Alle scoutingverslagen bestuderen we nauwgezet. Zelf beschik ik ook over een uitgebreid netwerk.”

“Naar volgend kampioenschap toe zullen drie jongens uit het B-team doorschuiven. Ook dat vind ik een wondermooi verhaal. In vierde provinciale stuntten de trainers Wesley Bonamie en Rony Deprez met hun tieners. Ze maken zowaar nog kans om te promoveren: dat is niet echt de bedoeling, al houden we hen hoe dan ook niet tegen. Enkel het vlaggenschip, KFC Varsenare A, wordt op het resultaat afgerekend.”

“Onze eerstvolgende opponent is KFC Heist. Wij prijken op twee, zij op drie. Als je die positie bezet, moet je durven nadenken over de hogere reeks, het wondermooie eerste provinciale. Maar we houden rekening met een terugval, inherent aan het werken met jonge gasten. We startten de terugronde wel met winst in eigen huis tegen Jabbeke, een beetje een sportieve revanche voor onze heenmatch, die we verloren.”

Ook coaches

“Bij ons stromen niet alleen spelers door, ook trainers. Stefaan Ameel was lang verantwoordelijk voor jeugdploegen, nu is hij de grote baas van ons uithangbord. Zijn assistent is Steven Lampo, een kenner van het huis – hij was een eeuwigheid kapitein van de eerste ploeg. Ze vullen elkaar prima aan en blijven volgend seizoen aan zet, net als de trainers van Varsenare B. De sterke punten van Stefaan en Steven zijn complementair, en alles wordt tot in de puntjes voorbereid.”

“Ik leid het dagelijks bestuur en rapporteer aan de beheerraad. Elke zaterdag ben ik hier van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Iedereen kan bij mij terecht voor raad en daad. Mijn sterkste punt bestaat erin mijn medewerkers te laten schitteren. Ze stralen als ze verslag komen uitbrengen van iets moois. En ik ben dan even gelukkig als mijn gesprekspartner.”

(JPV)