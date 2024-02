Daniek Vanhelsuwé weer in dug-out De Haan (2A) na maanden inactiviteit: “Zwaar afgezien maar ‘t was het waard!”

Afgelopen kampioenschap promoveerde Eendracht De Haan via de nacompetitie naar de hogere reeks. Doelman Daniek Vanhelsuwé keepte grandioos. Op de vooravond van de nieuwe competitie dwarsboomde een heupletsel zijn droom om in tweede provinciale aan te treden. Hopelijk is nu alle leed voorbij.

Daniek Vanhelsuwé doorliep de jeugdrangen bij VG Oostende en KV Oostende om, toen hij 19 lentes telde, zich aan te sluiten bij Varsenare, waar hij fungeerde als tweede keeper.

Vervolgens beproefde hij zijn voetbalgeluk in Blankenberge waar hij zich niet kon bewijzen wegens blessures. Wingene en Dosko Sint-Kruis werden zijn volgende uitdagingen. Bij De Haan, waar zijn keeperscarrière aanvatte bij aanvang van vorig kampioenschap, keepte hij de pannen van het dak. “We promoveerden via de eindronde nadat we nipt de titelstrijd verloren van Daring Brugge. Tijdens de slotduels van de reguliere competitie en tijdens de eindrondematchen voelde ik zware pijn aan de heup. Op adrenaline ging ik door maar daarna zocht ik de specialist op. Het verdict deed me bijna van mijn stoel vallen: stuk bot teveel aan de heup, operatie midden juli en een jaar niet voetballen!”

Sébastien Neirynck

“Er volgden maanden op krukken, bezoeken aan de kinesist en verschrikkelijk op de tanden bijten. Ik moest opnieuw leren wandelen. Eind december 2023 mocht ik licht beginnen oefenen met Dimitri Claeys, mijn vroegere keeperstrainer in Varsenare: hij kent mijn lichaam door en door. Begin januari 2024 mocht ik in De Haan met de groep oefenen en daar toonde mijn specifieke coach Christophe Vermeire een al aandacht voor mij. Nu doe ik alle oefeningen zonder pijn: springen, trappen, en uitvallen op de heup. In Veurne zat ik voor het eerst op de bank en Sébastien Neirynck, die ons op grandioze wijze uit de nood helpt sinds het begin van het kampioenschap, startte tussen de palen.

Kris Brackx

“De volgende uitdaging is een thuistreffen tegen Daring Brugge: dan ben ik weer aan de beurt. Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen. In afwachting gaat mijn grootste respect naar voormalig coach Kris Brackx, huidige T1 Livio Proot en al de anderen die steeds aan mij bleven denken tijdens mijn revalidatie. Ik heb zwaar afgezien maar het was het waard.”

Zondag 4 februari om 15 uur: K Eendracht De Haan – Daring Brugge VV.