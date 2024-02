Damy Ide (26) is één van de goalgetters bij Jong Male (2A)

Zeven punten bedraagt de voorsprong van Jong Male VV op de naaste achtervolger Houthulst. In 18 duels werd 69 keer raak getroffen. Na nieuwjaar vonden de prijsschutters langs de Brieversweg in drie competitiematchen liefst 21 keer de weg naar de netten. Indrukwekkender kan niet!

Damy Ide telt 26 lentes. Nadat hij in Varsenare en Beernem vlot de weg naar de netten vond, slaagt hij daar evenzeer in bij Jong Male VV. Nu wordt hij evenwel omringd door kleppers met evenzeer een prima traptechniek en flitsende assists. “We blijven allemaal met de voetjes op de grond, al hunkeren we natuurlijk naar eerste provinciale. We beschikken absoluut over de nodige kwaliteit voor de hogere reeks. Er zijn nog 12 duels te gaan, het komt erop aan niet te verslappen. Houthulst is onze dichtste belager, Veurne staat op drie en volgt op 14 eenheden. Februari wordt hoe dan ook een cruciale maand. We ontvangen Oudenburg, trekken naar De Haan en dan, op 18 februari, staat de superderby tegen Dosko Sint-Kruis geprogrammeerd. De kortste maand van het jaar eindigt met de trip naar Houthulst. Begin maart zullen we al veel wijzer zijn.”

stimulans

“We mogen rekenen op een super team en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat er nog versterking bijkomt. Iedereen werkt zich uit de naad voor iedereen. Ik heb alvast mijn woord gegeven naar volgend kampioenschap toe, net als 12 ploeggenoten. We worden in de watten gelegd en pakken uit met sprankelend voetbal. Coach Stijn Desmet is een professionele leider die alles kent van voetbal en weet waar hij elementen moet zoeken die in ons midden passen. Hij wordt bijgestaan door Kenneth Dhondt. Het duo leidt ons naar prachtprestaties. Dat ook de twee trainers bijtekenden, bleek een supplementaire stimulans voor ons. Hopelijk laten we geen steken vallen tegen Oudenburg, al zijn we vooral op ons synthetisch terrein tot heel veel in staat.”

(JPV)

Zondag 4 februari om 15 uur: Jong Male VV – KWS Oudenburg.