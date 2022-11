Collega’s tegenover elkaar in Nieuwkerke-Poperinge (2A): “Het wordt een speciale wedstrijd voor ons allebei”

Zondag treffen subtoppers Nieuwkerke en Poperinge elkaar in een streekduel. Voor Marijn Bentein en Jens Vandoorne een speciaal treffen want zij werken intens samen als projectleiders voor de bouw van een nieuwe fabriek van Clarebout Potatoes in Duinkerke.

Jens Vandoorne (26) woont in Dranouter en is al tien jaar actief bij SK Nieuwkerke, nadat hij voordien onder meer de jeugdrangen van BS Poperinge doorliep. Dit seizoen staat hij voornamelijk op de linkerflank. Zijn ploeg kon genieten van een voetbalvrij weekend. Aan de overkant staat Marijn Bentein (31). Hij woont in Poperinge en is bezig aan zijn derde jaar bij FC Poperinge. Ook hij speelt achterin als centrale verdediger of rechtsback.

Jens en Marijn, jullie werken nu al een tijd intensief samen?

Jens Vandoorne: “Inderdaad, we werken niet voor hetzelfde bedrijf maar werken wel samen aan een groot project van Clarebout Potatoes, het bedrijf waar ik projectleider ben. Momenteel is er de bouw van een grote fabriek in Duinkerke. Ik spendeer op die site ongeveer de helft van de werkweek. We hopen tegen augustus 2023 de eerste lijn te starten, daarna volgen nog meer lijnen.”

Marijn Bentein: “Ik ben dan weer actief als projectleider bij de hoofdaannemer Alheembouw. We zitten wekelijks meerdere keren samen aan de vergadertafel. Collega’s van beide bedrijven gaan trouwens samen eten voor de wedstrijd en komen dan kijken. Het is fijn samenwerken met een gedreven team en Jens is een aangename kerel. Op dinsdag kaarten we meestal ook na over het voetbalweekend.”

Jens: “Ik heb Marijn vorige week nog tips gegeven over Bissegem, maar het mocht het helaas niet zijn…”

Hopelijk kan ik net als tegen Zwevegem de netten doen trillen

Inderdaad Marijn, jullie leden zaterdag een thuisnederlaag (1-2). Hoe evalueren jullie de seizoensstart?

Marijn: “Bij ons is het heel wisselvallig. Tegen Bissegem lieten we een unieke kans liggen om een superzaak te doen. Nu moeten we in de achtervolging. Ik denk dat we door ons lage rendement al een punt of acht à negen misliepen. Het doel blijft promotie met eindronde als minimum.”

Jens: “Wij schoten met onze nieuwe trainer Eddy Verbeeck verschroeiend uit de startblokken. Maar we botsten de voorbije weken op onze limieten. We hebben een smalle kern en we kampten met blessures en schorsingen. Daardoor is het nu even wat minder, maar het komt ongetwijfeld weer goed. De linkerkolom moeten we zeker kunnen ambiëren.”

Is er al een knoop doorgehakt voor volgend seizoen?

Jens: “De gesprekken zijn voorzichtig gestart, maar het is nog even wachten om een beslissing te nemen.”

Marijn: “Van mij wordt het wellicht mijn laatste seizoen en ik wil graag in schoonheid eindigen. Ik ga wel nog even luisteren naar het bestuur. Het zal pijn doen om afscheid te nemen van een topbende. Maar toch wil ik nog andere dingen uitproberen en ik heb intussen ook een druk gezinsleven.”

Tot slot, nog een pronostiek?

Jens: “2-1 voor Nieuwkerke. Hopelijk kan ik net als tegen Zwevegem opnieuw de netten doen trillen.”

Marijn: “Ik zal jou het scoren proberen te beletten Jens, doe mij maar 1-2! En na de match drinken we samen een pint!”

Zondag 4 december om 14.30 uur: SK Nieuwkerke FC Poperinge A.