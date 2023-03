Colin Maselis (SK Nieuwkerke – 2A): “Als jonge gast kunnen scoren is fantastisch”

SK Nieuwkerke hield vorig weekend in eigen huis KVK Avelgem in bedwang. Jeugdproduct Colin Maselis zorgde voor de gelijkmaker in het slotkwartier. Zondag is er de derby in en tegen KFC Poperinge A.

Colin Maselis (16) had zaterdagmorgen nog meegespeeld met de U17 tegen SK Reningelst. Op zondagnamiddag mocht hij plaatsnemen op de bank bij de eerste ploeg. “Het was niet de eerste keer, maar het is altijd een fijn gevoel dat ik bij de selectie zit”, vertelt hij. Aan de rust mocht hij invallen bij een 0-1-achterstand voor Jarne Nuytten. Een kwartier voor tijd kwam dan zijn moment de gloire. “Het was mijn tweede doelpunt bij de eerste ploeg en het bezorgt me telkens een geweldig gevoel. Als jonge gast je steentje kunnen bijdragen, is gewoon fantastisch. De 1-1 leek me uiteindelijk een terechte eindscore. Beide ploegen waren elkaar waard.”

Jeugdtrainer

Colin is een echt jeugdproduct van onder de kerktoren. “Ik zette mijn eerste voetbalpasjes op mijn vier jaar en doorliep hier alle jeugdreeksen. Het is de bedoeling dat ik volgend seizoen volledig deel uitmaak van de A-kern”, aldus Colin, die ook jeugdtrainer is. “Ik heb dit jaar de U8 onder mijn hoede. De appel valt niet ver van de boom, want mama Cindy Vanhoorneweder is jeugdverantwoordelijke en trainster van de U6 en de U7.”

Zondag wacht een korte verplaatsing naar Poperinge. Bij winst komt SKN, dat nu 34 punten telt uit 23 matchen, naast Poperinge in het klassement. “Die verplaatsing doe ik elke weekdag, want ik loop school in het VTI van Poperinge, waar ik elektriciteit volg in het vijfde middelbaar. KFC Poperinge is een hele sterke tegenstander. Bij ons kwamen ze met 0-2 winnen”, aldus de aanvallende speler. (API)