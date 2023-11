Coach Stefan Schwarz (KWS Oudenburg) wil leider Jong Male hak zetten

Stefan Schwarz (50) is ondertussen al aan zijn vierde seizoen bezig als coach van KWS Oudenburg. Zijn team doet het ook dit jaar, na de promotie naar tweede provinciale, helemaal niet onaardig. Dit weekend staat met de komst van leider Jong Male een topaffiche op het programma van de blauw-witten.

“Ik werd destijds aangeworven om van KWS Oudenburg een stevige tweedeprovincialer te maken. Mijn eerste seizoen was door de coronaperikelen serieus verstoord en het jaar daarop misten we nipt de eindronde. Vorig seizoen dwongen we via de eindronde dat felbegeerde ticket voor tweede provinciale alsnog af. Momenteel doen we het zeker niet slecht. Tegen de topploegen komen we echter nog net iets tekort om aan het langste eind te trekken. Het was onze doelstelling om een rustig seizoen te draaien en dat lijkt aardig te lukken.”

Laatste seizoen

De Oostendse bankier is al vele jaren actief als coach en kent het provinciale voetbalwereldje als geen ander. “Een trainer is afhankelijk van de resultaten van zijn team, maar ik denk dat ik in deze club al voldoende krediet opgebouwd heb om niet bij de eerste storm aan de deur gezet te worden.”

“Hoe dan ook wordt KWS Oudenburg mijn laatste job als voetbaltrainer. Ik wil stilaan mijn vrije tijd op een andere manier invullen. Daarnaast slorpt mijn job in de bank- en verzekeringswereld ook heel veel van mijn energie op.”

Nederlaag

De blauw-witten zijn er dit seizoen nog niet in geslaagd om punten te pakken tegen de kopploegen en daar wil Stefan zondag graag verandering in brengen. “We hebben de voorbije jaren al vaker tegen Jong Male gespeeld. Het is een uitstekende ploeg die dit seizoen nog geen enkele keer verloor en dat wil wat zeggen. We zullen met alle middelen waarover we beschikken ons best doen om hen een eerste nederlaag toe te dienen. Het wordt geen gemakkelijke opdracht, maar we gaan er vol voor.”