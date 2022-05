Club Roeselare kan terugwedstrijd eindronde niet afwerken

Met pijn in het hart en na lang beraad heeft het bestuur van Club Roeselare beslist om forfait te geven voor de terugwedstrijd van de eindronde op Varsenare. De heenwedstrijd eindigde woensdag nog op 4-5.

“Onze tegenstander liet ons geen keuze”, aldus het persbericht van het bestuur. “Onze benefietwedstrijd op 15 mei, honderd procent voor vzw Onze Kinderen, willen we absoluut tot een goed einde brengen. Hiervoor hadden we veel over. Er werd gevraagd om de wedstrijd op een ander ogenblik te spelen, maar Varsenare was voor geen rede vatbaar. Ook voor hen moet dit raar overkomen, voor het eerst in jaren niet op zaterdag maar op zondag te moeten spelen.”

“Onze spelers gaan uit van hun eigen sterkte en plaatsen zich volgend seizoen voor eerste provinciale. Tot slot nog een warme oproep aan de echte voetballiefhebber: welkom op 15 mei in het Rodenbachstadion voor de wedstrijd van onze eerste ploeg tegen de oud rode duivels. Hierbij gaan we voluit voor het sociaal engagement en het goeie doel.” (SBR)