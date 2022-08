Claude De Weirdt (RC Bissegem): “Ik zal het maximum uit mijn spelerskern halen”

RC Bissegem heeft zijn plaats weer ingenomen in tweede provinciale. De blauw-witten willen er uitgroeien tot een vaste waarde. T1 Claude De Weirdt laat zich niet verleiden om een plaats voorop te zetten. “Daar wil ik later niet op afgerekend worden”, houdt de Bissegemse sportieve baas de boot af.

“In mijn tijd kwam voetbal op de eerste plaats. Nu moet je er rekening mee houden dat je tijdens de voorbereiding de meeste van je spelers wegens vakantie twee weken moet missen. En soms muizen sommigen er tijdens een mooi weekend nog eens tussenuit. Niet bepaald ideaal om de automatismen erin te slijpen.”

Op zaterdag 2 september (19 uur) trapt Bissegem de competitie op gang op het veld van die andere nieuwkomer Beselare. “De ploeg is me niet bekend, maar hun trainer Mike Dewitte des te meer”, zegt Claude De Weirdt. “De eerste wedstrijd is altijd iets speciaals. Niemand wil aan de competitie beginnen met een nederlaag. Zeker niet voor eigen volk. Het belooft dus een pittig duel te worden. Het niveau van tweede provinciale is me niet meer bekend. Destijds, met Bissegem heb ik als trainer nog de promotie geforceerd naar tweede. Maar dat is ook al een hele tijd geleden. Je mag er alleszins van uitgaan dat de ploegen sterker zullen zijn dan in derde.”

“Of ik tevreden ben over de voorbereiding? Omdat ik niet over al mijn kernspelers beschikte, moesten we soms puzzelen. Vanaf 16 augustus, toen bijna alle vakantiegangers weer present tekenden, hebben we er de pees opgelegd. Jammer dat bij sommige de motivatie ontbrak. Maar dat krijgen we er wel ingeslepen. In ieder geval, ik zal het maximum uit mijn spelerskern halen. Daar moet je niet aan twijfelen”, besluit Claude De Weirdt. (AV)