Christoph Vanderpoorten heeft vertrouwen in KSKV Zwevezele B (2A): “We missen vaak dat tikkeltje geluk om als eerste te scoren”

Na de promotie naar tweede provinciale gooide corona roet in het eten. Daardoor is KSKV Zwevezele B nu pas bezig aan zijn eerste volledige seizoen in die reeks. Het is er wel eentje met minder ups dan downs.

“Ik wil niet zeggen dat we niet goed presteren”, aldus trainer Christoph Vanderpoorten – steunend op een kruk. “Wij willen goed voetbal brengen en mijn jongens proberen dat ook. Alleen kan je dat niet uit de resultaten opmaken. Als je promoveert, is dat meestal moeilijk in het eerste seizoen. Je speelt dan tegen ploegen die gerodeerd zijn in de reeks en dus normaal gezien beter zijn. Eigenlijk is dat voor ons nu het geval, want het vorige seizoen werd na enkele wedstrijden stilgelegd.”

“De mentaliteit in de groep zit perfect, op training én tijdens de wedstrijden, maar door blessures en corona is dat in de matchen minder te zien. In bijna elke wedstrijd is de eerste kans voor ons, maar dikwijls ontbreekt ons dat tikkeltje geluk om te scoren. Dan wordt elk foutje afgestraft en dat bepaalt meestal de eindscore. Dat was ook zo tegen Varsenare, waar we verloren. Maar blijven werken zoals we bezig zijn is de boodschap, en dan komt het goed.”

Te blij bij een goal

“Toen ik in oktober van blijdschap in de lucht sprong bij een doelpunt van mijn ploeg, kwam ik verkeerd neer”, zegt de coach over de kruk waarop hij leunt. “Ik zei tegen mijn bank onmiddellijk dat de kruisband gescheurd was, want ik had daar ervaring mee. Dat klopte, en ook de meniscus was geraakt. Dan volgde een operatie en die is goed geslaagd. Nu nog wat op krukken lopen en het komt wel goed, net als met de ploeg.”

“Onze volgende match is tegen Kanegem, een ploeg die goed bezig is en goed wil spelen. Daar proberen te winnen kan ons team het elan geven om voor de winterstop punten te pakken.”

“Voor volgend seizoen heb ik al een overeenkomst met het bestuur. De overeenkomst is gebaseerd op wederzijds respect tussen bestuur en trainer. Ik blijf dus trainer, mijn negende seizoen. Maar eerst dit seizoen op een goede manier afwerken.”

