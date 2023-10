Cedric Vanhee (Jong Male VV – 2A) hoopt op snel herstel: “Toppers komen eraan”

De derby tegen Dosko kende een spannend verloop. Male startte in sneltreintempo, maar stuitte op een secure goalie Arne Maertens. Toch moest hij zich twee keer omdraaien. Na de rust herstelden de jongens van coach Pieterjan Clincke het evenwicht. Male blijft eerste, Dosko is aan een opmars bezig.

Onze gesprekspartner Cedric Vanhee was de pechvogel van de namiddag. Na een halfuur moest hij het strijdperk verlaten. “Bij een botsing, waar niemand schuld aan had, werd mijn hand zwaar gekneusd. Gelukkig werd geen breuk vastgesteld. Normaal duurt het genezingsproces één week. Zelf hoop ik al paraat te zijn voor onze thuismatch tegen Jabbeke.”

Betere kern

“Na een ellenlang verblijf in Zedelgem kwam ik afgelopen kampioenschap op de Brieversweg terecht. We startten prima en maakten ons op voor een topseizoen. Naar het einde toe lieten we het een beetje afweten. Niettemin plaatsten we ons toch voor de nacompetitie.”

“Het begin van dit seizoen is vergelijkbaar. We beschikken over een kwalitatief betere kern, maar niemand neemt het woord kampioen in de mond. We staan eerste en over drie matchen is de winnaar van de eerste periode bekend. Voor ons komen de toppers eraan: Jabbeke is zich aan het herstellen, een trip naar Koekelaere lijkt me altijd moeilijk en op speeldag tien verwelkomen we nummer twee Houthulst, dat één punt minder telt dan wij.”

“Wat mezelf betreft vind ik dat ik aan een prima competitie bezig te zijn. Drie keer op zes hield ik de nul. T2 Kenneth Dhondt is nu mijn keeperstrainer. Net als ik verdedigde hij de netten op hoog niveau, hij weet waarmee hij bezig is. In het teken van de eersteperiodetitel moeten we nog drie finales betwisten. Wij verloren nog niet, aartsrivaal Houthulst één keer. Op ons eigen kunstgrasveld komt ons attractief voetbal goed tot uiting. We kunnen iedereen aan maar mogen dit kampioenschap niet verslappen. En wat mij betreft: hopelijk mis ik geen enkele zondag meer door blessures. Ik voel me op-en-top in conditie, maar die hand moet zo vlug mogelijk herstellen.” (JPV)

Zondag 22 oktober om 15 uur: Jong Male VV – KSV Jabbeke.