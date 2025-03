Cedric Strobbe: “Degraderen zou schande zijn voor SK Eernegem”

Thuis tegen Dosko St-Kruis boekte SK Eernegem een belangrijke zege. Een duidelijke overwinning (3-0) ook. Toch moet de nieuwkomer in tweede A van de zes resterende partijen er nog twee winnen om behoud veilig te stellen.

Cedric Strobbe (26) beaamt dat de driepunter van afgelopen zaterdag cruciaal was. “Halfweg stond de beginscore nog op het bord, maar eigenlijk had het dan al drie- of vier-nul moeten zijn”, aldus Strobbe. “In de eerste helft dwongen we vijf of zes goeie mogelijkheden af. Zelfs enkele keren alleen voor de keeper, maar de bal wou er niet in.”

Zes minuten na de hervatting lukte het vanop de strafschopstip toch. Acht minuten voor tijd kon Dieter Wittesaele ook een tweede penalty omzetten. Net voor affluiten legde Ruben Gevaert de 3-0-eindstand vast.

“Ik kan me niet herinneren dat Dosko één echte kans afdwong”, gaat Strobbe verder. “Toch hadden we strafschoppen nodig om het verschil te maken. Natuurlijk een beetje jammer dat het op die manier liep.”

Veel blessures

Zaterdagavond trekt Eernegem naar KDC Ruddervoorde, onder de nieuwe clubs in tweede provinciale de revelatie. Want het team van trainer Chris Van Den Broucke staat momenteel op een knappe vierde plaats. Eind vorig seizoen promoveerden Eernegem en Ruddervoorde via de eindronde naar tweede provinciale. Geel-blauw heeft het moeilijker en telt zes en zeven punten voorsprong op de rechtstreekse degradatieplaatsen.

“Ruddervoorde is een beetje een derby”, weet Strobbe, stilaan een meubelstuk bij SKE. “Die ploeg doet het dit seizoen heel goed. Wij werden lang geteisterd door blessures in het offensieve compartiment. Zowel Dieter Wittesaele, Ruben Gevaert als Kuba Kostyrka misten in de heenronde heel wat wedstrijden. Tegen Dosko zag ik weer dat iedereen voor elkaar streed. Iedereen speelde een degelijke partij.”

Strobbe vindt dat de aanstelling van Kevin Vanthourenhout als trainer een nieuwe wind bracht. “Hij probeert een ander soort voetbal te brengen”, verduidelijkt de centrale verdediger. “Voor Nieuwjaar gingen we soms op tactisch vlak de boot in. Zeker tegen de betere ploegen. Iedereen wil SK Eernegem in tweede houden. Met de spelers die bij ons lopen degraderen, zou eigenlijk een schande zijn.” (HF)

Zaterdag 15 maart om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde – SK Eernegem.