Bryan Verhaeghe (SK Nieuwkerke – 2A): “Het wordt een speciale match voor mijn broer Kenneth”

Bryan Verhaeghe en SK Nieuwkerke trekken zondag naar Westrozebeke. Beide ploegen tellen evenveel punten, maar Westrozebeke telt een match minder, na de tragedie die zich bijna twee weken geleden afspeelde op het veld van Winkel B.

Bryan Verhaeghe (30) kijkt uit naar de match van zondag. “Net als in de heenronde zaten we in aanloop naar de match tegen Westrozebeke in een goeie flow”, ziet Bryan een parallel. “Nu de redding zeker is, kunnen we zonder druk spelen. Na een weekje zonder voetbal zijn we weer fris en monter om er tegenaan te gaan. Voor mijn broer Kenneth wordt het een speciale match. Hij woont in Westrozebeke, zijn vrouw heeft daar een kapsalon en hun kinderen spelen bij de club. Een extra motivatie om de drie punten naar Nieuwkerke mee te nemen.”

Jaar extra

Bryan is een geboren en getogen Nieuwkerkenaar, maar verhuisde intussen naar Komen. “Ik heb even getwijfeld, maar besliste toch om bij te tekenen. Ik wil de nieuwe kantine nog eens meemaken”, lacht de spits, die elke werkdag met zijn fiets pendelt van en naar Kortrijk. “Hopelijk volgt er na de kantine nog een kunstgrasveld. Veel dorpen mogen jaloers zijn op ons: zeven seizoenen in tweede provinciale meedraaien met heel wat jongens van onder de kerktoren. Volgend seizoen is het weer een komen en gaan van spelers, maar ik vind dat het bestuur heel hard hun best doet. Met Jess Malfait, Gilles Hamers en Benny Cailliau vertrekken drie titularissen. Benny vervangen is quasi onmogelijk, want hij is onze patron achterin”, aldus Bryan, die nog meegeeft dat Jess Malfait terugkeert uit schorsing en Kilian Van Zeveren dit keer geschorst is. (API)

Zondag 26 februari om 15 uur: SK Westrozebeke – SK Nieuwkerke.