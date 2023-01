Bruno Vanterwyngen (Avelgem A – 2e prov. A): “Onze ambitie is duidelijk: naar eerste provinciale”

Het team van coach Bruno Vanterwyngen staat na de winterbreak meteen voor een grote uitdaging. “Poperinge is een absolute topploeg, maar bij winst kunnen we tweede of derde staan.” Jawel, Vanterwyngen kijkt omhoog: “Wij willen naar eerste provinciale.”

“In de eerste ronde hebben we in Poperinge 0-0 gespeeld, en dat was – puur op talent, met hun sterspelers à la Camara, Nyoni en Ihou – de sterkste ploeg van de reeks. Ze hebben een fantastisch middenveld. Hun parcours tot nu toe lijkt inderdaad niet zo waw – ze hebben, net als wij, wat gemorst met punten – maar hun spel is van hoge kwaliteit.”

“Onze start was heel moeilijk, met amper vier op vijftien. Maar in de jongste tien wedstrijden hebben we maar één keer verloren. We hebben ons dus goed herpakt, en resultaten geboekt die dichter bij de verwachtingen lagen.”

“Gelukkig beschikken we over een ruime kern, want we bleven niet gespaard van blessures en dan is het een groot voordeel als je zestien of zeventien bekwame spelers hebt. Nu komt iedereen stilaan terug. Nog twee spelers moeten topfit geraken. Robin Douven en Louis Coetsier spelen en trainen al weer. Ook Jaume Gruwez (ex-beloften KV Kortrijk, red.) kan ik recupereren. Hij scheurde de gewrichtsbanden na een zestal wedstrijden, maar is dus nu al aan de beterhand en hij is een uitstekende voetballer. Dat drietal is nog niet in staat om negentig minuten vol te maken, maar ze zijn aan het terugkomen en worden belangrijke pionnen voor de tweede ronde.”

“We staan nu al dicht bij de top vijf, wat nodig is als je die eindronde wil bereiken. Dat is de betrachting van de club, en dat moet kunnen met onze spelerskwaliteiten. Een en ander zal nu afhangen van het resultaat tegen Poperinge. Bij winst kunnen we op twee of drie komen, en we willen de ploegen die voor ons staan onder druk zetten. We verloren niet tegen Dottenijs, niet tegen Zonnebeke, niet tegen Poperinge, en we klopten Zwevegem. Dat bewijst dat we het kunnen. Avelgem A wil naar eerste provinciale. Misschien is dat dit jaar nog geen evidentie, maar de ambitie is er zeker. In tweede eindigden we elk jaar een plaatsje of drie hoger dan het jaar ervoor. Trekken we die lijn door, dan behoort de eindronde tot de mogelijkheden.”

Muur

“Jammer genoeg hebben we punten laten liggen tegen mindere tegenstanders. Tegen goed voetballende ploegen gaat het blijkbaar iets makkelijker dan wanneer er een muur opgetrokken wordt. Weet je nog, Saudi-Arabië won ook tegen Argentinië”, lacht Vanterwyngen. “Soms lukt het niet om een muur te slopen.”

Zaterdag 7 januari 2023 om 19 uur: KVK Avelgem A – KFC Poperinge A