Broers Yves en Randy Ngabu voor het eerst tegen elkaar: “Een rechtstreeks duel tussen ons zou top zijn”

In tweede provinciale A staat zaterdag de derby tussen KSKV Zwevezele en VV Tielt gepland. Een duel dat leeft en dit keer al zeker bij de broers Yves (33) en Randy (25) Ngabu, die dan voor het eerst tegenover elkaar in het voetbal staan.

“Onze vader Jean-Pierre Mbenga Ngabu werd door Anderlecht van Congo naar hier gebracht. Hij speelde bij RSCA in eerste klasse en daarna bij Deinze en SK Roeselare”, steekt Yves Ngabu (33) uit Roeselare van wal. “Hij leerde ons het spelletje en dat bracht mij bij Winkel Sport, waar ik als 16-jarige in de eerste ploeg debuteerde. In die tijd had Club Brugge ook interesse, maar ik prefereerde om als jonge gast wat centen te verdienen met het voetbal. Toen ik later ging boksen, was dat allesbehalve zijn ding en het was daarom dat ik mijn eerste kamp verzweeg voor mijn ouders.”

“Beide sporten combineren was moeilijk en ik had wel interesse om in lagere reeksen te gaan voetballen. Dat bracht me bij het KSKV Zwevezele van voorzitter Paul Degroote. Hij was ook een boksliefhebber en organiseerde boksgala’s in de streek. In het boksen werd ik Europees kampioen. Ik trok vervolgens naar Engeland om nog te verbeteren. Eind vorig jaar kwam ik terug en wilde ik ook weer voetballen. Uiteindelijk koos ik voor de B-ploeg van Zwevezele door een telefoontje van René Degroote, de zoon van Paul en een vriend van mij.”

Het mag 1-3 zijn, als Yves het doelpunt van Zwevezele maakt

Bewondering

“Ik ben ook gebeten door de voetbalmicrobe”, pikt Randy Ngabu (25) uit Tielt in. “Net zoals mijn oudere broer ben ik bij de jeugd van Roeselare begonnen. Ik volgde ook alle wedstrijden van Yves. In zijn bokscarrière werd ik zijn eerste supporter en steun en toeverlaat, waardoor het voetbal op de achtergrond kwam. Ik speel nu voor VV Tielt als centrale verdediger en ben ook verhuisd naar de Europastad. Ik heb het er naar mijn zin en heb bijgetekend. Nu treffen we elkaar in een onderling duel op het veld waar ik dikwijls ben geweest om Yves en zijn ploeg aan te moedigen. Mijn pronostiek voor de wedstrijd is simpel. We zitten in een goede flow en ik zie ons winnen met 0-3. Het mag ook 1-3 zijn als Yves het Zwevezeelse doelpunt maakt. Of ik zal starten, weet ik niet, maar een rechtstreeks duel met mijn broer zou top zijn.”

“Het voetbal is bij mij wel ondergeschikt aan het boksen, maar ik speel het spelletje graag. In die tweeënhalf jaar in Engeland heb ik wel geen bal aangeraakt. Het was toch even wennen toen ik weer op het veld stond. Maar voetballen verleer je niet. Zaterdag tegen Houthulst pakten we de drie punten en hopelijk zijn we nu vertrokken, want we willen de degradatie absoluut vermijden. Daarom moeten we tegen Tielt de drie punten thuis houden. Het duel met mijn broer? We zullen het op een sportieve en respectvolle manier uitvechten. Maar in tegenstelling tot wat Randy zegt, gaat Zwevezele met winst lopen”, lacht Yves Ngabu.

Zaterdag 19 februari om 19.30 uur: Zwevezele B – VV Tielt.