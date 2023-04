Broers Vanoplynus blikken vooruit op derby: “Vorm van dag is belangrijk”

Zondag staat op het Grimmertingecomplex de derby gepland in tweede provinciale A tussen SV Moorslede en SK Westrozebeke. De broers Kjell (33) en Glenn (37) Vanoplynus keken er erg naar uit, maar laatstgenoemde komt spijtig genoeg niet in actie door een scheurtje in de bil.

Toch blijven de belangen in de derby voor beide teams groot. De thuisploeg kan mits winst nog eindronde halen, Westrozebeke zelfs nog de titel. Het publiek mag zich dus opmaken voor een aangename open wedstrijd.

“Dat was ook het relaas na de heenwedstrijd”, opent Kjell Vanoplynus. “Wij waren voor de pauze op voorsprong gekomen, maar Moorslede kwam langszij met een strafschop waarbij Emiel Knockaert zijn broer vloerde. Achteraf gezien was het niet meer dan een normale uitslag, dat 1-1-gelijkspel. Zelf kwam ik maar het laatste halfuur in actie, maar direct was het in de zone waar ook mijn broer uitkomt. Het was voor de eerste keer dat we een broederduel konden uitvechten in competitie en wellicht zal het ook de laatste geweest zijn.”

“Inderdaad”, pikt Glenn in. “Want zelf ben ik bij Moorslede al enkele weken buiten strijd door een scheurtje in de bil. Aanvankelijk zag het er niet zo erg uit, maar nu blijkt toch dat ik voor de rest van het seizoen zal moeten forfait geven. Wat ik zelf verwacht van de derby? In principe vertrekt Westrozebeke in de favorietenrol. Ze hadden immers ingekocht om de top vijf te spelen, wij in ons debuutjaar in tweede wilden enkel zo snel mogelijk ‘safe’ zijn. De competitie is echter geëvolueerd dat beide ploegen nu nog een doel voor ogen hebben op drie speeldagen van het einde. Dat maakt de derby nog net iets aantrekkelijker.”

Van niemand schrik

“In de huidige competitie is gebleken dat iedereen van elkaar kan winnen”, gaat Kjell verder. “De vorm van de dag is dus heel belangrijk. We maken de verplaatsing naar Moorslede zeker niet met een bang hart, maar beseffen des te meer dat het een goede ploeg is met veel grinta. Wij gaan daar dus onze ervaring moeten tegenover zetten.”

“Op ons kunstgras hebben we al veel ploegen pijn gedaan”, besluit Glenn. “Bedoeling is dat nu ook met Westrozebeke te gaan doen. Zelf verwacht ik twee voetballende ploegen die voluit voor de winst zullen gaan met een 1-0-eindresultaat.”

Nog dit: volgend jaar komen de broers Vanoplynus alle twee voor SV Moorslede uit. “Het was mijn droom om ooit nog eens met Glenn te kunnen samen spelen. Na drie seizoenen Westrozebeke vertrek ik er met pijn in het hart, maar het was nu of nooit, want we gaan ook geen honderd jaar meer voetballen hé”, besluit Kjell lachend. (SBR)

Zondag 16 april om 15 uur: SV Moorslede – SK Westrozebeke.