Bram Loeys (KSV Jabbeke – 2A): “Nieuwe coach straalt iets uit”

Door de recente 7 op 9 is KFC Jabbeke opgeklommen uit de gevarenzone. De competitiestart in tweede provinciale verliep met haken en ogen. De jongens van Steve Stellamens degradeerden maar niemand werd met de vinger gewezen. De jonge bende doorliep een fantastische leerschool. Iedereen had gehoopt op een stek in de bovenste gelederen in de lagere reeks. Ondanks alle goede wil viel dat tegen.

Bram Loeys maakte alles mee vanop de eerste rij. De prille twintiger werd naar de hoofdkern overgeheveld bij aanvang van het seizoen dat de vereniging de promotie naar eerste provinciale realiseerde. “Voor ik in Jabbeke terechtkwam voetbalde ik in Ruddervoorde, Varsenare, Oostende en nogmaals Varsenare. Dit is nu mijn vijfde kampioenschap hier. Mag ik me nu als een vaste waarde beschouwen? Geen idee, de nieuwe coach Bart Van Hecke wikt en weegt. Het is aan mij om te blijven bevestigen.”

“Coach Steve Stellamans werd in ons midden door iedereen gewaardeerd. In alle eerlijkheid, zijn afscheid viel niet uit de lucht. Het moment waarop evenmin. Het deed wel deugd dat Steve bij zijn afscheid opperde altijd grote supporter te zullen blijven van SV Jabbeke. De week daarop, met onze hondstrouwe T2 Danny Deputter als coach, wonnen we met 0-1 in Snaaskerke. De ban leek gebroken. Dan werd met Bart Van Hecke een nieuwe eerste in bevel aangesteld. Ik ken die oefenmeester van bij de Soccerfun voetbalstages. Hij was overigens bij ons aan het werk als trainer van de U11. Zijn eerste trainingen zadelen ons op met een positief gevoel.”

“Hij straalt iets uit en wil met die groep iets moois bereiken. Hij zat voor het eerst in de dug-out ter gelegenheid van onze thuismatch tegen Tielt. Die wonnen we met 2-1. Nu komt de trip naar Eendracht De Haan eraan, alweer een zespunter. Dolgraag zouden we finishen in de linker kolom, laat ons met zijn allen daarnaar streven.”

Zondag 19 november om 15 uur: K Eendracht De Haan – KSV Jabbeke.