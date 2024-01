Birgen Baes is de nieuwe coach van KFC Lichtervelde: “Ik verwacht 100 procent inzet”

Het was de voorbije dagen bijzonder druk in de bestuurskamer van KFC Lichtervelde. Nadat Dany Couvreur enkele weken geleden besliste om op te stappen, moest men immers op zoek naar een nieuwe coach. Uiteindelijk kwam de club bij Birgen Baes (47) terecht.

De Loppemnaar stapte eind november na zes nederlagen op een rij zelf op bij KSK Snaaskerke. Hij was eerder verschillende jaren trainer bij SV Loppem. Hij promoveerde met die club van derde naar tweede provinciale. Met de aanstelling van Birgen Baes kiest KFC Lichtervelde duidelijk voor een coach die wil meewerken aan het langetermijnproject van de club.

eigen jeugd

“Ik keek eerlijk gezegd uit naar een nieuwe uitdaging”, opent de nieuwe coach van de blauw-witten. “Ik werd gecontacteerd door de club en was onmiddellijk gecharmeerd door hun voorstel. Vorige week zaten we een eerste keer rond de tafel en dinsdag heb ik een overeenkomst getekend. Ik ken de reeks waarin mijn nieuwe ploeg speelt heel goed en dat heeft uiteraard meegespeeld in mijn beslissing. De club heeft een duidelijke toekomstvisie en wil de eigen jeugd betrekken in dat project. Ook dat was een belangrijke reden om hier mijn handtekening te zetten.”

Ambitie

Zondag zit Birgen Baes nog niet op de bank in de thuiswedstrijd tegen streekgenoot VV Koekelare. “Ik zit nog met een schorsing uit mijn periode bij KSK Snaaskerke, maar ik zal de ploeg wel coachen vanaf de zijlijn. Donderdag hebben we stevig getraind en ik hoop dat iedereen zich wil bewijzen in de eerste wedstrijd van de terugronde. Ik verwacht van alle spelers honderd procent inzet, want een basisstek moet je verdienen. Het bestuur eist van de ploeg zeker niet het onmogelijke, maar een plaats in de middenmoot moet onze ambitie zijn.”

De nieuwe coach van KFC Lichtervelde heeft zijn nieuwe club zeker niet gekozen op basis van de afstand van zijn woonplaats. “Als salesmanager ben ik heel vaak op de baan en dan komt het niet op enkele kilometers meer of minder. Vooral de toekomstvisie en het project van de club waren belangrijk voor mijn keuze. Hopelijk blijf ik hier even lang aan de slag als in Loppem en Adinkerke.”

Zondag 7 januari om 14.30 uur KFC Lichtervelde – VV Koekelare A.