Beveren-Leie voetbalt zich naar de redding in tweede provinciale A: “We deden al gerichte transfers”

Dolle taferelen zondag op het veld van Beveren-Leie na de 4-3 zege in het barrageduel tegen Dosko Kanegem. “Opdracht volbracht en daar zijn wij heel blij mee”, geniet gerechtigd correspondent Bart Debels.

“Ik had nooit gedacht dat wij dit seizoen in de problemen zouden komen. Vorig jaar hadden we met nagenoeg dezelfde kern een paar weken voor het einde zelfs uitzicht op een eindrondeticket. Waar wij ons toen in de verdediging dikwijls lieten vangen aan jeugdzonden, slikten we nu heel wat minder goals. Jammer genoeg scoorden we ook pak moeilijker en dat resulteerde in zestien gelijke spelen. Daartegenover staan slechts acht verliesmatchen, net evenveel als kampioen Dottenijs. Tegen Dosko Kanegem was het alles of niets. Wij liepen twee lengten uit, maar zij brachten de balans in evenwicht. Daarna ging het naar 4-2 met daarbij een wereldgoal. Met die stand gingen wij ook de laatste drie minuten in en dan scoorde Kanegem nog tegen. Het was nog een paar keer bibberen bij hun verre centers voor doel, maar wij hielden stand. We deden al enkele gerichte transfers en daarmee hopen wij het scorend vermogen te kunnen opkrikken.” (IVD)