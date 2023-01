Benny Cailliau (SK Nieuwkerke – 2A) stopt binnenkort: “Moeilijke combinatie met drukke job”

Centrale verdediger Benny Cailliau (26) zag zijn ploeg SK Nieuwkerke zondag met 4-1 verliezen in Beveren-Leie. Zondag staat Benny oog in oog met zijn ex-trainer Patrick Van Hoof. Na dit seizoen neemt de Noordschotenaar na 20 jaar afscheid van het voetbal.

De 4-1-nederlaag tegen Beveren-Leie was een bittere pil voor de mannen van Eddy Verbeeck. “We kenden een totale offday en we moeten nu niet meer naar boven kijken maar wel naar onder”, beseft Benny Cailliau. “Waar het geluk in het begin van het seizoen meezat, zit het nu al te vaak tegen. Hopelijk kunnen we dat zondag tegen Vlamertinge weer aanknopen met een zege.”

“Het is alweer een poosje geleden dat we de drie punten pakten. Ik verwacht een heel gemotiveerde tegenstander. Enerzijds is het tegen onze ex-coach Patrick Van Hoof, maar anderzijds hebben zij nog een eitje te pellen na de heenmatch. Toen zetten we een 2-0-achterstand in het slotkwartier nog om naar een 2-3-zege. We zijn stilaan weer voltallig en de motivatie zal er zondag zeker zijn.”

Afscheidstournee

Voor Benny is het zijn afscheidstournee op de voetbalvelden. “Ik had vorig jaar al de knoop doorgehakt om te stoppen, maar door corona heb ik er nu nog een jaar bij gedaan. Fysiek heb ik geen problemen, maar het is puur uit tijdsgebrek dat ik na 20 jaar de schoenen aan de haak zal hangen. Ik werk voor het transportbedrijf van mijn vader en daar kruipt heel veel tijd in. Ik zal er alles aan doen om dit hoofdstuk in schoonheid af te sluiten. Het is mijn zesde seizoen bij Nieuwkerke en ik heb hier een toptijd beleefd. Volgend seizoen kom ik zeker supporteren”, aldus Benny Cailliau.

(API/foto EF)