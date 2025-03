Bart Cleenwerck is de trotse kapitein van Daring Brugge (2A)

We ontmoetten Bart Cleenwerck op zondagochtend. Het was nog ijskoud maar de troepen van T1 Sören Maenhout maakten zich klaar voor de oefensessie.

Als Bart Cleenwerck spreekt dan slaan zijn woorden nagels met koppen. Nu al beschikt hij over zijn UEFA B-diploma. “Ik ben klaar om trainer te worden, zelfs van een eerste ploeg. Al voel ik me nog niet gereed om te stoppen met voetballen, ook al ben ik geboren in het jaar 1985. Male, Jabbeke, Oostkamp en Kortemark waren mijn vorige teams. Nu ben ik bezig aan seizoen nummer vijf op het Tempelhof. Twee jaar geleden kroonden we ons tot kampioen in derde provinciale, met een straat voorsprong op de rest. In feite waren we niet echt klaar voor de hogere reeks. We redden ons op de allerlaatste seconde van de slotspeeldag in Male. Vervolgens kreeg ik zelfs nog aanbiedingen uit de hogere reeksen. Dat getuigt van respect voor een ijzervreter op leeftijd die nooit versaagt.”

Serieus versterkt

“Op papier vond ik ons serieus versterkt bij aanvang van het huidige kampioenschap. De voorbereiding verliep vlekkeloos, maar vervolgens zakte alles als een pudding in elkaar. Het is niet aan mij om naar een verklaring te zoeken. Wel stel ik vast dat de trainerswissel een signaal was voor velen. Jongens die naar de achtergrond waren verbannen, roken plots een nieuwe kans en sommigen onder hen drukten zowaar hun stempel. Onze nieuwe T1 Sören Maenhout is op de goede weg. Van aanpassing was nauwelijks sprake, mede dankzij de steun van zijn assistent Michael Hollevoet. We wonnen onze laatste wedstrijd tegen Eernegem. Nu wacht de verplaatsing naar Heist en daarna volgen overwegend degradatieduels in eigen vesting. Nog altijd geloof ik rotsvast in het behoud. Ik vermoed dat de twee laatste duels beslissend zullen worden: we trekken naar Dosko voor een altijd spetterende derby, en daarna ontvangen we Loppem. Daring Brugge hoort thuis in tweede provinciale: dat moeten we nu allemaal bewijzen.” (JPV)

Zondag 9 maart om 15 uur: KFC Heist A – Daring Brugge.