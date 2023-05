Avelgem A speelt eindronde na mirakel op laatste speeldag: “Net zoals winst van KVO tegen Gent”

Wie had dit zien aankomen? Avelgem A mag zich opmaken voor de eindronde. Het won zelf op Zonnebeke en zag dat Dottenijs en Bissegem de drie punten niet konden binnenhalen. “In de kleedkamer brak er een heus feestje los”, lacht T1 Bruno Vanterwyngen.

“We stonden de hele derde periode op kop voor de eindronde. Toen we tegen Beveren-Leie slechts een gelijkspel behaalden, was het de eerste keer dat we de koppositie uit handen moesten geven. Nu, het maakt op zich niet veel uit of je nu via de rangschikking of via het periodekampioenschap die eindronde haalt. We hadden niet de ambitie om over te gaan, maar we hadden ons een eindronde wel tot doel gesteld. Ik motiveerde de mannen dus om achteraf toch geen spijt te hebben dat we ons niet voor het volle pond hadden ingezet. We spelen een fantastische wedstrijd in Zonnebeke, niet toevallig op kunstgras. En jawel, het mirakel gebeurde. Noch Dottenijs, noch Bissegem konden hun wedstrijd winnen, waardoor wij die derde periode binnenhaalden. Een fantastisch gevoel! In je achterhoofd denk je voortdurend ‘het is game over’. Zelfs toen we 0-3 voorstonden, vreesde ik dat het te laat ging zijn. Dan komen die vijf minuten spanning in de kleedkamer tot je hoort dat het werkelijk gelukt is… En ja, dan breekt een feestje los, dan wordt er gedanst en gesprongen”, lacht Vanterwyngen. “In de week had ik mijn spelers al verteld dat ook niemand had verwacht dat KV Oostende kon winnen van AA Gent, en het gebeurde toch. Ik zei er wel bij dat ze dat waarschijnlijk een belachelijke vergelijking vonden, maar zie…” Avelgem A kijkt in zijn eindrondeduel KFC Poperinge A in de ogen. “We gaan er voluit voor. En het wordt leuk voor KVK Avelgem. Ook onze vierde provincialer met mijn broer Sander aan het roer speelt de eindronde. En we zijn beiden niet kansloos.” (MVA)