Arne Hélin (Club Roeselare – 2A) kijkt uit naar bekerfinale: “Winnen voor overleden afgevaardigde Kurt Folie”

Het is een mooi seizoen geworden voor Club Roeselare. In de reguliere competitie eindigde het team op de vijfde plaats, waardoor de eindronde een feit is. Daarnaast staan de wit-zwarten zaterdag in de finale van de West-Vlaamse beker tegen Wevelgem City A.

“Onze eerste opdracht is dus de bekerfinale van zaterdag tegen Wevelgem”, opent de 25-jarige kapitein Arne Hélin. “Natuurlijk gaan we voor de Bekerwinst maar een evidente opdracht wordt het niet. Wevelgem is immers kampioen geworden in de B-reeks, onze status is nog niet zo mooi. Vandaar dat we voor de rechtstreekse confrontatie starten als underdog.”

“Het wordt wel leuk om ons eens te meten met ploegen van zo’n kaliber. Winst of verlies, in elk geval zal het een mooie belevenis worden. Ook voor de club en de entourage die hiervoor een tweetal bussen inlegt. We mogen dus niet ontgoochelen. Bij winst willen we deze trouwens opdragen aan de pas overleden afgevaardigde Kurt Folie. Dat is een reden te meer om er dubbel voor te gaan.”

Zo hoog mogelijk

En daarna heb je de eindronde? “Dit seizoen was onze opzet om zo hoog mogelijk te eindigen in deze campagne. Finaal zijn we dus op de vijfde plaats geëindigd , wat recht heeft op een eindrondeplaats. Daarin gaan we terug alles geven, ja ook voor een promotie.”

“We voelen immers aan dat alle gelederen binnen de vereniging klaar zijn om terug te stijgen, ook de spelersgroep. Veel spelers hebben stilaan de leeftijd om top te zijn, als de trein passeert zullen we er met Club zeker opspringen. In eerste zal het belangrijk zijn om direct een goeie start te nemen, maar zo ver zijn we natuurlijk nog niet. Het kan ook terug tweede provinciale zijn zoals nu, dan willen we met de vernieuwde kern op z’n minst evengoed doen als nu.”

“Het seizoen evenaren zal moeilijk zijn. Je staat immers niet elk jaar in de Bekerfinale, speelt de eindronde en als extraatje speel je nog een oefenwedstrijd tegen de Oud Internationals. Je ziet dat er dus veel beleving is op Club, de entourage kan er maar van genieten, en wij ook natuurlijk”, besluit de 25-jarige vertegenwoordiger uit Beveren-Roeselare.

(SBR)