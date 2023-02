Arne Duthieuw (BS Geluveld – 2A): “Al wie straks vertrekt, wil mooi afscheid”

Dankzij de zesde zege van het seizoen is BS Geluveld opgeklommen naar de elfde plaats. Middenvelder Arne Duthieuw (32) gelooft niet dat zijn ploeg zal zakken.

“We hebben al verschillende keren bewezen dat we het niveau aankunnen. Er is zeker voldoende wilskracht om BS Geluveld in tweede provinciale te houden. Er zijn veel spelers die na dit seizoen vertrekken. Iedereen wil een mooi afscheid, al beseffen we dat we zullen moeten strijden tot het einde.”

Zondag trekt Duthieuw samen met zijn ploegmaats naar Bissegem, dat vier punten meer telt en één plaats hoger staat. “Mochten we daar de drie punten kunnen pakken, dan is de kloof met de degradatieplaatsen misschien wel definitief geslagen. In de heenmatch werd het een gelijkspel, dus zal het zeker een moeilijke wedstrijd worden. Als we op verplaatsing een resultaat kunnen halen, hebben we opnieuw wat marge voor de moeilijke matchen die eraan komen.”

Trainer Thierry Lemaire trekt straks naar Beselare en heel wat spelers zullen hem volgen, maar dat is volgens de leerkracht lichamelijke opvoeding geen item meer in de kleedkamer: “De storm is wat gaan liggen. In de periode dat alles bekend werd gemaakt is er natuurlijk over gesproken in de kleedkamer. Ikzelf vind het wel jammer. We hadden een mooie groep, met allemaal dertigers die voor elkaar wilden strijden.”

Naar Zonnebeke

Ook Arne zelf vertrekt. Hij speelt vanaf volgend seizoen bij de club waar voor hem alles ooit begon: SC Zonnebeke. “Ik heb er ongelofelijk veel zin in. Zonnebeke staat nu op kop in onze reeks. Het zou dus kunnen dat het eerste provinciale wordt, maar voor mij maakt dat niet veel uit: ik zal alles geven voor Zonnebeke.” (BP)

Zondag 12 februari om 15 uur: KRC Bissegem – BS Geluveld.