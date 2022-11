Arnaud Stragier (RC Bissegem 2de provinciale A) na terugval: “We doen niet mee voor de prijzen”

Promovendus RC Bissegem doet het prima. De blauw-witten van T1 Claude De Weirdt stonden acht wedstrijden aan de leiding en maakten kans op de eerste periodetitel. Tot Racing in Dottenijs zijn meerdere moest erkennen, met 1-5. Bissegem herstelde zich goed van die opdoffer en ging 0-0 spelen bij de nummer vier Westrozebeke. “Tevreden dat we ons herpakt hebben”, zegt Arnaud Stragier.

RC Bissegem mocht dan al een oplawaai hebben gekregen van Dottenijs, de blauwhemden zaten niet in zak en as en hielden vorige speeldag Westrozebeke op eigen veld in bedwang. “Een wedstrijd zonder veel kansen”, zegt Arnaud Stragier (26). “Het spel speelde zich meestal af rond de middencirkel. Met die 0-0 konden we ons best verzoenen. We waren vooral tevreden dat we ons goed hebben herpakt, na die 1-5. Nu, verliezen tegen de best voetballende ploeg van de reeks is geen schande.”

“Of we ontgoocheld waren dat we moesten afhaken voor de eerste periodetitel? Verliezen is nooit aangenaam. Maar we zijn voldoende realist om te beseffen dat we dit seizoen niet meedoen voor de prijzen. Een rustig seizoen, liefst in de linkerkolom, was en is nog altijd de bedoeling.”

“Zondag krijgen we met Nieuwkerke de nummer twee over de vloer. Het zou goed zijn als we weer eens zouden kunnen winnen. In onze reeks kan iedereen van iedereen winnen of verliezen. Bekijk de resultaten van vorig weekend maar eens: Dottenijs verloor thuis van Geluveld en Nieuwkerke speelde tegen hekkensluiter Winkel 2-2 gelijk.”

Stragier sleet zijn jeugdjaren bij SV Wevelgem City. Hij is een van de sleutelfiguren bij Bissegem.

“Ik speel hier nu vijf, zes jaar. In mijn eerste seizoen, onder T1 Nils Clarysse, mocht ik een titel vieren in derde provinciale. Lang konden we niet genieten in tweede: we moesten al snel opnieuw een stap achteruit zetten. Maar we zijn terug van weggeweest, en trekken aardig onze streng.”

“Straks word ik vader. Nog een tweetal weken, en dan kunnen mijn ouders – mijn beste supporters – pronken met hun kleinkind. Of het een voetballer wordt? Goed geprobeerd, maar tot dan houden we het geslacht van ons kindje geheim”, lacht Stragier. (AV)

Zondag 13 november om 15 uur: RC Bissegem SK Nieuwkerke