Anthony De Buyser van SV Loppem ziet geen reden tot paniek: “We zullen ons redden in deze reeks”

De start van kampioen SV Loppem in de hogere reeks verloopt toch moeizamer dan verwacht. Blijkbaar is het verschil tussen derde en tweede provinciale groter dan velen vermoeden. Ondervoorzitter Anthony De Buyser maakt zich geen zorgen. Hij blijft overtuigd dat het behoud zal gerealiseerd worden.

Anthony De Buyser gaat zijn vierde seizoen in als tweede in bevel. Aanvankelijk combineerde hij die functie met het coördineren van de eerste ploeg, nu wordt hij meer bij het cijferwerk ingeschakeld. “Voor mij liggen de zaken simpel. Waar ik het meest nodig ben, maak ik me nuttig. Met Jens Constant haalden we een topcoach binnen. Ik ben ook trots op het feit dat we als zeldzame ploeg in de provinciale reeksen gratis inkom aanbieden.”

“Heel lang al beschikken we over een trouwe schare supporters, die ons steunen door dik en dun”

“Trouwens, er is zeer weinig verloop in ons midden. Afgelopen kampioenschap, na het behalen van de oppergaai, stopten spits Ward Onderbeke, die al op tram vier zit, en doelman Harold Van Der Borght, wegens slijtage. Welnu, bekijk onze dug-out: naast T1 Jens Constant en T2 David Van Kerschaver zitten ook deze ex-spelers aandachtig toe te kijken. Ward Onderbeke observeert de spitsen, Harold Van Der Borght is bij ons keeperstrainer geworden.”

“En wat de resultaten betreft kenden we tot op heden zeer veel pech. Afgelopen kampioenschap vloog een poging via de paal tegen de netten, nu gaat dat ronde ding rakelings naast. Toch blijf ik erbij dat we over genoeg talent beschikken om ons te redden in die wondermooie reeks. Meulebeke en Oudenburg zijn voor mij de favorieten, maar verrassingen sluit ik niet uit. Heel lang al beschikken we over een trouwe schare supporters, die ons steunen door dik en dun. Derby’s tegen Dosko Sint-Kruis, Heist, Jabbeke, Ruddervoorde en Daring Brugge spreken elke voetbalkenner aan. De fans genieten telkens weer, ook als het soms wat tegenslaat. Dus waarom zouden we nu plots panikeren?” (JPV)