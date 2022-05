Anthony De Buyser is ondervoorzitter van SV Loppem (2A): “Na behoud beloofden we een trip naar Maastricht”

In september 2021 pakte Anthony De Buyser uit met een voorspelling die uitkwam: “Tot de ultieme zondag zullen een paar teams, waaronder ook wijzelf, moeten strijden voor het behoud.”

SV Loppem moest testen, week voor de terugmatch uit naar het kunstgras van Oostkamp, en wist een langer verblijf in tweede provinciale af te dwingen. Anthony De Buyser, de bezieler van gratis toegang voor de supporters, realiseerde stevige versterkingen. “Mij werd carte blanche gegeven op voorwaarde dat ik de financiële grenzen respecteer. Dat heb ik natuurlijk gedaan. De lijst van nieuwkomers mag gezien zijn. Mathis Bosiers komt over van Sparta Petegem, het duo Stijn Goossens en Niels Sarrazyn van Veurne, Dany Cleophas van Zedelgem en doelman Harold Van Der Borght van Blankenberge. We zullen vast en zeker voldoende gewapend zijn om een tandje bij te steken in die mooie tweede provinciale reeks. We hopen volgend kampioenschap geen degradatiespook op ons sportieve pad te ontmoeten.”

We streden het hele kampioenschap met één doel: de redding realiseren

Doel bereikt

“We hebben de jongens beloofd dat we na het behoud een trip naar Maastricht zouden organiseren. Welnu, die komt er van 12 tot 14 augustus. Zelf werd ik op 1 mei tot ondervoorzitter benoemd, mijn beste vriend Matthias Van Oost werd tot preses bevorderd. We zullen alle twee gesteund worden door onze schitterende voorgangers David Gailliaert en Carlo Matthys. Aan de manier van managen zal weinig veranderen. Wij blijven spaarzaam en respecteren de leden die hun steentje bijdragen. Dus vanzelfsprekend blijft onze hoofdcoach Birgen Baes aan boord. Hij oogstte twee eindrondes, één promotie en hield ons in de hogere reeks. We streden het hele kampioenschap met één doel: de redding realiseren. Het is ons gelukt. Daarenboven kwamen steeds meer jongeren aan de poort van ons vlaggenschip kloppen.”

Vakantie

“Tien jaar geleden startte ik bij de Stormvogels als trainer van de lichting U19. De volgende stap was de functie van penningmeester. Nu ben ik ondervoorzitter en sportief verantwoordelijke. Natuurlijk vervult het vertrouwen van de vereniging me met trots, al valt het werk dat hiermee gepaard gaat allerminst te onderschatten. Ik maak deel uit van een team zonder zwakke schakels. We gaan nu even genieten van een verdiende vakantie om in juli vol goede moed, met een talentrijke kern, de voorbereiding op te starten. De jongens die ons verlaten of stoppen tussen de krijtlijnen, wensen wij het allerbeste toe. We hopen hen nog vaak in onze accommodaties te ontmoeten. Ze blijven welkom.” (JPV)