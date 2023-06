Andy Janssens nieuwe voorzitter VV Koekelare

VV Koekelare (2de provinciale A) heeft met Andy Janssens een nieuwe voorzitter.

“Na het plotse overlijden van onze voorzitter Jean-Pierre Mahu werd onze vereniging in diepe rouw gedompeld. We zijn niet over één nacht ijs gegaan en wij zijn ervan overtuigt dat we met Andy Janssens een waardig opvolger kunnen voorstellen. Andy was in het verleden al nauw betrokken als afgevaardigde binnen onze club en is technisch commercieel adviseur van onze hoofdsponsor Gedimat Tanghe uit Ichtegem. Andy is vertrouwd met het overgrote deel van ons huidige bestuur en kende ook Jean-Pierre vele jaren persoonlijk. Daarom zijn we ook trots dat we met Andy iemand vonden die enerzijds onze vereniging reeds kent en anderzijds een voorzitter kunnen aanstellen waar onze betreurde voorzitter voor de volle 100 procent zou hebben achtergestaan”, zeggen Chris en Stijn Metsu in naam van VV Koekelare.

Steunbetuigingen

Net voor het overlijden van Jean-Pierre werden ook reeds contacten gelegd met twee ex-spelers en twee spelers die al jaren aan de club verbonden zijn om het bestuur te komen versterken. Daarom zal vanaf nu het bestuur bestaan uit de reeds bestaande leden: Philip Verslyppe als secretaris, Chris Metsu als penningmeester en Wim Logghe als ondervoorzitter en zullen aan het bestuur worden toegevoegd als leden: Matthias Soenen, Rendert Catteeuw, Steven Vancompernolle en Stijn Metsu. Zodoende hopen wij met deze verjonging een nieuwe basis te leggen om verder te borduren op het mooie parcours die VV Koekelare sinds de fusie in 2015 al wist af te leggen met allemaal mensen die Jean-Pierre genegen waren”, klinkt het.

“Wij wensen Andy en de nieuwe bestuursleden veel succes toe in dit verhaal die we samen zullen schrijven en wensen nogmaals iedereen te bedanken – ook in naam van het gezin van Jean-Pierre – voor de vele steunbetuigingen die we mochten ontvangen.”