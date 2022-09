Andries Vereeke (RC Bissegem – 2de provinciale A): “We doen veel beter dan verwacht”

Met zeven op negen heeft Bissegem zijn start niet gemist. Vorige speeldag kreeg Avelgem er met 5-2 zwaar van langs. Zondag wacht de jongens van T1 Claude De Weirdt een verplaatsing naar Beveren-Leie, dat nog niet verloor maar ook nog niet kon winnen. “We moeten doorgaan op ons elan.”

RC Bissegem eindigde vorig seizoen op de tweede plaats, wat recht gaf op promotie naar tweede provinciale. De blauwhemden begonnen aan het nieuwe seizoen met een 0-0 gelijkspel op Beselare, wonnen van Winkel met 3-1, en troefden vorige speeldag Avelgem af met afgetekende 5-2 cijfers.

“We doen het veel beter dan verwacht, we moeten doorgaan op ons elan”, hoopt Andries Vereeke. “Vooraf wisten we niet goed wat we van tweede moesten verwachten. Maar het loopt lekker. De kern is ook gericht versterkt, is breder geworden. Onze trainer heeft dit seizoen meer keuzemogelijkheden. Gelukkig maar, want met vijftien spelers red je het niet.”

Vooraleer bij Bissegem het goede weer te maken, droeg Andries Vereeke de rood-witte kleuren van Moorsele. “Ik heb er een titel mogen vieren”, blikt de Bissegemnaar nog even terug. “Maar plots leek ik niet goed genoeg meer voor de eerste ploeg. Na een gesprek met de coach wist ik waar ik aan toe was. Van spelen kwam niet veel meer in huis. Vandaar dat ik uitkeek naar een nieuwe uitdaging.”

Blij met belletje

“Ik was niet weinig blij toen Bissegem me belde. Ik had er net een huis gekocht, kon er voetballen in mijn achtertuin. En het klikte meteen. Dat ik ondertussen tot kapitein werd gebombardeerd? Met mijn 29 jaar ben ik de oudste van de klas, heb al veel voetbalwatertjes doorzwommen. Als kapitein ben ik ook niet aan mijn proefstuk. Ook bij veel andere ploegen waar ik aan de slag was, kreeg ik de aanvoerdersband om de arm. Allicht straal ik leiderskwaliteiten uit (lacht). Maar we hebben een goede groep; als kapitein heb ik nog maar zelden brandjes moeten blussen.”

Kijk uit: echt gras

Zondag maakt Bissegem de verplaatsing naar Beveren-Leie, dat na drie gelijke spelen meer dan ooit hunkert naar een eerste zege.

“Na twee wedstrijden op ons kunstgras zal het wennen worden op het veld van Beveren-Leie”, waarschuwt Andries Vereeke. “Ik weet niet precies wat ons te wachten staat, maar de meeste grasvelden liggen er na die droge en hete zomer dramatisch bij. De harde ondergrond is ook gevaarlijk voor blessures. Met ons kunstgrasveld zijn we verwend. Eenmaal je dat gewoon bent, wil je op geen ander veld meer spelen. Zeker niet in de provinciale reeksen, waar het onderhoud van de terreinen niet altijd optimaal is.”