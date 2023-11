Als Vanspeybrouck aan Dosko denkt, kriebelt het nog altijd hard

Dosko Sint-Kruis is na de promotie aarzelend begonnen aan het seizoen in 2A: tien matchen, twee zeges, drie draws, vijf nederlagen, twaalfde in het klassement. Het enige doel op de Gulden Kamer is het behoud verzekeren. Daarvoor kan coach Pieterjan Clincke nog altijd geen beroep doen op zijn geblesseerde kapitein Benjamin Vanspeybrouck (29). “Maar het kriebelt enorm”, zegt die.

Vanspeybrouck was amper zestien toen hij debuteerde in het eerste elftal. Dankzij zijn voetbalkwaliteiten en ingesteldheid werd hij kapitein. Twee seizoenen geleden laste hij een sabbatjaar in wegens bouwwerken. De kapitein kwam trainen maar besteedde zijn hele weekend aan de bouw van zijn eigen huis. Toen de voetbalresultaten drastisch tegenvielen, besloot hij alsnog zijn zondagnamiddagen op te offeren voor Dosko. De maats hadden hem nodig. In het voorbije kampioenschap werden de jongens van de Gulden Kamer enkel voorafgegaan door een subliem Daring Brugge. Beide buren promoveerden.

Wachten met operatie

Vanspeybrouck was een van de sterkhouders – tot blessureleed hem ging teisteren.

“Eind oktober van vorig kalenderjaar zakte ik voor het eerst door mijn knie. Onderzoeken wezen een kleine fractuur uit. Na enkele weken kine voetbalde ik opnieuw probleemloos mee. In maart van dit jaar zakte ik opnieuw door die knie: mijn kruisbanden bleken volledig afgescheurd. Net op het moment dat we alles wonnen, moest ik afhaken. Een operatie kon ik me niet veroorloven wegens mijn gezinssituatie, de bouwwerken en mijn werk.”

“Een medische ingreep is niet nodig, als ik niet meer voetbal. Maar het kriebelt nog altijd enorm. Over twee maanden is ons huis bewoonbaar. Dan zal ik mijn knie toch laten opereren. In maart van volgend jaar word ik papa, en op dat moment zou ik graag al wat met die kleine wandelen. En heel misschien kan ik de voorbereiding voor de volgende competitie met Dosko meemaken…” (JPV)

Zondag 12 november om 14.30 uur: K Dosko Sint-Kruis – KFC Heist A.