1 op 21 voor Eddy Verbeeck (SK Nieuwkerke – 2A): “Twee zeges kunnen ons weer in de linkerkolom brengen”

Na een sterke competitiestart is SK Nieuwkerke teruggezakt naar de tiende plaats in tweede provinciale A. De voorbije weken pakte de club van trainer Eddy Verbeeck slechts 1 op 21.

“Wanneer de sterkhouders uitvallen, dan komen we in de problemen”, temperde trainer Eddy Verbeeck al de verwachtingen toen SK Nieuwkerke nog aan de leiding stond. En zo geschiedde. “We beschikken over een kleine kern en als daaruit de basisspelers wegvallen, dan komen we in de gevarenzone terecht”, stelt de Nieuwkerkse trainer. “Zondag misten we in Beselare maar liefst acht basisspelers. Tot overmaat van ramp moesten we net voor aanvang van de wedstrijd ook nog onze doelman wisselen. Niels Nuytten, die de geschorste Gauthier Desmet zou vervangen, blesseerde zich tijdens de opwarming. Daardoor begonnen we met Wout Decae in doel, een veldspeler van de U17! Maar geen verwijt naar die jongen natuurlijk.”

Kern uitbreiden

Nog opmerkelijk was de terugkeer van Brecht Verstraete in het elftal. “Brecht stopte eind vorig seizoen met voetballen, maar gaf toen al aan in uiterste nood te willen invallen. En dat gebeurde afgelopen weekend. Brecht begon aan de wedstrijd zonder trainingen en matchritme”, aldus de trainer.

Naar volgend seizoen toe wil Eddy Verbeeck dergelijke situaties dan ook graag vermijden. “In overleg met het bestuur hebben we de beslissing genomen om de kern gevoelig uit te breiden met spelers die evenwaardig zijn aan onze vaste kernspelers. Maar we laten de moed zeker niet zakken. Zondag keren al een paar sterkhouders terug en we hebben ook nog een inhaalmatch tegoed. Twee zeges kunnen ons weer in de linkerkolom brengen”, besluit hij hoopvol. (MDN)

Zondag 18 december om 13.30 uur: SK Nieuwkerke – SV Moorslede.