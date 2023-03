Wolf Ackx van Cercle Brugge naar KVV Zelzate

Wolf Ackx is in juni einde contract bij Cercle en koos voor een nieuwe uitdaging bij KVV Zelzate in tweede nationale, een reeksgenoot van Jong Cercle waarmee de 20-jarige aanvaller dit seizoen mee in actie kwam.

Wolf Ackx begon als jonge voetballer bij Excelsior Donk. Vervolgens bij de U8 van Cercle waar hij ook wel eens in doel stond, maar ging daar omwille van zijn gestalte niet in verder. De Maldegemnaar werd als speler meteen opgemerkt door Anderlecht. De combinatie met school leek hem moeilijk te bevallen en hij koos voor Club Brugge. Met de U14 van blauw-zwart, met onder andere Tibo Persyn in de ploeg, miste hij op een haar het kampioenschap aan Anderlecht. Twee seizoenen later waren de rollen omgekeerd. De pocketaanvaller vierde met Ignace Van der Brempt in zijn team de titel om vervolgens op zoek te gaan naar een andere ploeg. Er waren twee opties: Cercle en KV Kortrijk. Hij koos ervoor om naar groen-zwart terug te keren. Bij de U18.

Daarna werkte Ackx zich op tot bij de beloften en mocht hij later meetrainen met de A-kern. Eind oktober 2021 debuteerde hij met de eerste ploeg in de bekerwedstrijd tegen KVK Tienen en een maand later mocht hij samen teamgenoot Xander Martlé op trainingsstage naar AS Monaco. Tijdens de daaropvolgende jaarwisseling werd de jonge aanvaller uitgeleend aan FC Knokke. Dit seizoen na zijn terugkeer naar Cercle kreeg hij echter geen speelminuten in de Jupiler Pro League. Wel met Jong Cercle in tweede nationale. Hij speelde daar ondertussen 21 wedstrijden waarin hij twee keer scoorde. (ACR)