Voorzitter Paul Degroote over de stap terug met KSKV Zwevezele: “Het was een emotionele beslissing”

KSKV Zwevezele trekt na dit seizoen de stekker uit de A-ploeg en gaat voortaan opnieuw in provinciale voetballen. Of dat in eerste, tweede of derde provinciale zal zijn, daar is men nog niet aan uit. “Dat is het absurde van de hele situatie. We gaan nu nog voor de titel, maar kunnen en willen niet promoveren omdat de licentievoorwaarden voor eerste nationale te zwaar zijn. Het sportieve primeert niet, wel in welk stadion je voetbalt.”

Het lag Paul Degroote duidelijk zwaar op de maag. Nadat eerder de trainersstaf werd ingelicht, kregen de spelers gisteren te horen dat het team straks niet verder gaat in de nationale reeksen. De facto komt dat er op neer dat ook zo goed als alle spelers zullen vertrekken. “Het was een emotionele avond”, benadrukt de zaakvoerder van Degroote Trucks, het bedrijf dat in tweedehandstrucks handelt. “Ik heb de spelersgroep toegesproken en uiteindelijk zelfs applaus gekregen. En dat voor de mededeling dat we er mee stoppen op dit niveau. Mijn initiële bedoeling was om als voorzitter in tien jaar van vierde provinciale naar eerste nationale (eerste amateur, red.) te promoveren. Sportief waren en zijn we ook goed op weg, maar we hebben bewust de voorwaarden voor een licentie voor eerste nationale afgewacht.”

Je moet haast een eersteklassestadion hebben voor amper 200 toeschouwers

Stiekem hoopte de voorzitter dat die voorwaarden versoepeld zouden worden, ook al omdat corona lelijk huis heeft gehouden in het amateurvoetbal. “Maar van een versoepeling is geen sprake. Integendeel: onze verlichting moeten versterken, tribunes moeten vergroten, twee aparte ingangen, stewards… Ik vraag me eerlijk gezegd waarom dit nodig is. Wie het voetbal volgt weet dat er in tweede amateurklasse amper 200 man nog gaat kijken en in eerste nationale is dat niet veel meer. Op de duur zijn sportieve criteria niet doorslaggevend om te promoveren, maar zal je uiteindelijk als zevende in de eindstand kunnen stijgen omdat je in een stadion speelt waar ooit nog een eersteklasseploeg voetbalde.”

KSKV Zwevezele bij een van de titels die de weg effende van vierde provinciale naar tweede afdeling. Voorzitter Paul Degroote viert hier een feestje met Yves Ngabu en Julien Weynants. © VDB

KSKV Zwevezele gaat nu verder met het B-team dat in tweede provinciale speelt. “Maar op welk niveau we daar zullen uitkomen is nog niet uitgemaakt. Als we ons B-team schrappen en geen licentie aanvragen voor de nationale reeksen, dan zakken we met ons A-team wellicht uit de nationale reeksen naar eerste provinciale en moeten we daar een plaatsje krijgen. Gaan we verder met ons B-team dan kan dat in tweede provinciale als we ons daar redden, of in derde provinciale mochten we alsnog zakken. We moeten daar de situatie dus nog eens bekijken.”

Mijn telefoon stond roodgloeiend, mijn spelers zullen allemaal wel een geschikte ploeg vinden

Maar Paul Degroote is ervan overtuigd dat het huidige A-team zich volledig zal smijten om de titel te pakken in tweede afdeling. “We willen het traject dat we ingezet hebben op een mooie manier afronden. We speelden achtereenvolgens kampioen in vierde, derde en tweede provinciale en nadat we een jaartje in eerste provinciale bleven haperen, pakten we daar ook de titel. Uit derde amateurklasse stegen we via de eindronde en nu willen we nog een vijfde titel aan toevoegen. Al zal dat wel een virtuele titel zijn.”

De spelersgroep van KSKV Zwevezele komt na dit seizoen dus op de markt. “Met veel van die spelers heb ik een hechte band, heel wat jongens speelden hier ook al diverse jaren. Dat maakt deze beslissing ook zo emotioneel. Mijn telefoon stond roodgloeiend. Spelers belden me op, maar ook geïnteresseerde teams. Mijn spelers zullen allemaal wel een geschikte ploeg vinden, voor andere teams is dit misschien een godsgeschenk.”