Voetbalclub Mandel United onderging (lichte) naamsverandering en trekt nog nieuwe doelman aan

FC Mandel United Izegem is voortaan de volledige naam van de ploeg die in de voetbalwereld meestal kortweg als ‘Mandel’ wordt bestempeld. De plaatsnaam ‘Ingelmunster’ is zes jaar na de fusie dus verdwenen. Een echte Ingelmunsterse link was er ook niet meer, met SV Ingelmunster – dat dit seizoen in tweede provinciale zal aantreden – speelt er ondertussen al een nieuwe ploeg in het Brigandsstadion.

SV Ingelmunster startte in 2019 aan een eigen nieuw verhaal, nadat eerder KSV Ingelmunster en OMS Ingelmunster (heropgericht na de fusie met Harelbeke) de rood-gele kleuren vertegenwoordigden. Mandel United speelde twee seizoenen in Ingelmunster en nam dan de intrek in het vernieuwde Izegemse stadion, dat later tot Skyline Arena werd omgedoopt.

De naamsverandering van Mandel United is dus niet onlogisch. Alles speelt zich af in Izegem en Ingelmunster schrijft aan een eigen verhaal, het staat ondertussen al voor het vijfde seizoen. Ook in bestuurskringen zijn de ‘Ingelmunsterse’ mensen al een tijdje uit beeld bij Mandel. Mandel United Izegem draagt nog altijd het stamnummer 935 van KFC Izegem.

Nieuwe doelman

Ondertussen trok Mandel United met Gauthier Vandesteene nog een extra doelman aan. Hij speelde nog in de jeugd van Mandel United, trok daarna naar SV Roeselare en kwam vorig seizoen uit voor Sparta Petegem. Met Kenny Deré en Jorgen Rogiers had Mandel al twee keepers in de A-kern.