Valentin Mahieu (KVK Westhoek) blijft geloven in behoud: “Nu twee zeges nodig”

Na het gelijkspel tegen FC Gullegem blijft KVK Westhoek hangen op de voorlaatste plaats. Willen de Ieperlingen wat opschuiven, moet ze de komende weken punten pakken. Valentin Mahieu blijft er echter van overtuigd dat zijn ploeg zich kan handhaven in tweede amateurklasse.

“We namen tegen FC Gullegem een goede start met een vroeg doelpunt van Jérémie Cremers, eigenlijk na de eerste goede doelkans van Westhoek”, vertelt Mahieu. “Nadien nam de thuisploeg meer initiatief. Coach Bram Lucker opteerde aan de rust voor een 4-4-2-opstelling met Cremers en de jonge Nys in de spits. We hielden lang stand tot Gullegem in de slotfase de gelijkmaker lukte. We waren dicht bij de overwinning, zodat die late gelijkmaker toch hard aankwam. We speelden wel zonder drie sterkhouders. Dirk-Jan Dewaegemaeker was geschorst, Sibert Himpe was niet hersteld van de blessure die hij tegen Zelzate opliep en Jarne Jodts haakte af tijdens de opwarming. Yentl Dewilde viel uit met een enkelblessure. Hopelijk zijn die spelers zondag beschikbaar voor de wedstrijd tegen RFC Wetteren. Dit wordt opnieuw een cruciale wedstrijd.”

Liefst in verdediging

Valentin Mahieu speelt nu al enkele weken op het middenveld. “Ik doe wat de trainer mij vraagt, hoewel ik liever als centrale verdediger speel. Maar alles staat nu in het teken van het behoud. Als we gespaard blijven van geschorsten en geblesseerden geloof ik er zeker nog in. Er zijn nog een aantal ploegen die er niet zo goed voor staan. Zondag moeten we de thuiswedstrijd tegen RFC Wetteren zeker winnen en ook de drie punten pakken tegen Erpe-Mere United. Met zes op zes zijn we wellicht gelanceerd en werken we ons definitief uit de degradatiezone.”

Te jong voor provinciale

“Wat mezelf betreft, zijn er al gesprekken geweest met het bestuur maar ik heb nog niets beslist. Het is nu het vierde seizoen op rij dat ik tegen de degradatie moeten strijden. Ik zou graag eens bij een ploeg spelen die ambitieus is en aan de kop van de rangschikking meedraait. Maar ik heb geen zin om op provinciaal niveau te voetballen. Daar ben ik nog veel te jong voor”, besluit Valentin Mahieu, die volgend maand 26 wordt.

Zondag 12 maart om 15 uur: KVK Westhoek-RFC Wetteren.