Tweedenationaler RC Harelbeke maakt abonnementen gratis

Om meer volk naar het stadion te lokken, heeft het bestuur van tweedenationaler KRC Harelbeke beslist abonnement voor volgend seizoen gratis te maken.

“De streek rond Harelbeke is groot”, begint algemeen manager van RC Harelbeke Dino Rogiers, zijn betoog. “In de regio wonen zo’n 200.000 mensen wonen. Heel wat potentieel dus. Dan is het toch eigenaardig dat slechts om en bij de 200 mensen naar ons voetbal komen kijken.”

Hoogstaand voetbal

“Wij hebben de mogelijkheid om zelfs 10.000 toeschouwers toe te laten. Wie in de streek kan dat zeggen? En vergis je niet, in de tweede nationale afdeling is ook bijzonder hoogstaand voetbal te beleven.”

“En toch, misschien door allerhande redenen – corona, de levensduurte… – blijft het grote publiek een beetje achter. Juist daarom wilden wij er wat aan doen. Samen met het bestuur is er besloten om een charmeoffensief in te zetten.”

“Elke dinsdag kan iedereen naar het stadion komen om een gratis abonnement te bekomen. Wij zijn open vanaf 17.30 uur tot 20 uur”, gaat Rogiers verder. “We zijn al goed van start gegaan en tot nu zijn er al een honderdtal aan de man gebracht.”

“Als je weet dat een abonnement vorig jaar nog rond de 80 euro kostte, is dat toch mooi meegenomen. Uiteraard zijn ook via de website aanvragen mogelijk. En dit aanbod blijft geldig tot eind augustus. Tot de competitie hervat, zeg maar.”

“In de thuismatch tegen Lokeren werden, bij wijze van voorbeeld, zowat 1.200 toeschouwers geteld. Waarom zou Harelbeke niet opnieuw die gloriedagen van eerste nationale (de huidige Jupiler Pro League, red.) kunnen beleven?”, vraagt Rogiers zich luidop af. “Ik weet ook wel dat het financieel een stevige inspanning blijft, maar de beleving van ons Harelbeeks voetbal, dat primeert!”